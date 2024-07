Abiy Ahmed en visite à Port-Soudan

Le Premier ministre éthiopien a rencontré mardi le général Abdel Fattah Al-Burhan ...à Port-Soudan. Abiy Ahmed devient ainsi le premier dirigeant étranger à rendre visite au chef de l’armée soudanaise en guerre contre les Forces de Soutien Rapide.

Une visite aux allures de normalisation des relations entre les deux hommes. Le Premier ministre éthiopien ayant été jugé proche des paramilitaires.

Mas ça c’était avant. L’Ethiopie veut désormais jouer sa partition à la recherche des ‘’ solutions durables pour la stabilité du Soudan’’. La crise soudanaise ayant des effets dans la région.

Alors que les initiatives de la communauté internationale en faveur d’une issue pacifique au conflit s’enlisent.

La hache de guerre déterrée par les Forces de Soutien Rapide et l’armée soudanaise depuis le 15 avril 2023 au Soudan a déjà provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes à l’intérieur du pays et poussé 1, 2 millions vers les pays voisins.