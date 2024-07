Zimbabwe : la "thérapie des grand-mères" pour la santé mentale

Au Zimbabwe, une nouvelle forme de thérapie pallie le manque de services de santé mentale.

Des personnes âgées formées en thérapie de résolution de problèmes s’assoient patiemment sur des bancs installés dans des coins tranquilles et discrets de cliniques communautaires et de certaines églises, prêtes à écouter et à engager une conversation en tête-à-tête.

Cette thérapie s'inspire d'une pratique traditionnelle du Zimbabwe, selon laquelle les grands-mères étaient les personnes à qui l'on s'adressait pour obtenir de la sagesse dans les moments difficiles.

Elle a été abandonnée avec l'urbanisation, l'éclatement des familles élargies très unies et la technologie moderne.

L'idée est née d'une tragédie. Dixon Chibanda, fondateur du Friendship Bench, était un jeune psychiatre, l'un des dix que comptait le Zimbabwe en 2005. L'une de ses patientes voulait absolument le voir, mais elle n'avait pas les moyens de payer les 15 dollars de bus. Il a appris plus tard qu'elle s'était suicidée.

Il a recruté 14 grands-mères dans le quartier proche de l'hôpital où il travaillait dans la capitale, Harare, et les a formées.

"Les grands-mères sont les gardiennes de la culture et de la sagesse locales. Elles sont enracinées dans leurs communautés. Elles ne partent pas et, en plus, elles ont une capacité étonnante à utiliser ce que nous appelons 'l'empathie exprimée'. Leur capacité à faire en sorte que les gens se sentent respectés et compris, c'est pourquoi nous nous concentrons sur les grands-mères", a déclaré Dixon Chibanda.

Après s’être développée au Zimbabwe, cette approche est désormais adoptée dans des pays comme les États-Unis.

Les bancs orange ont été installés dans des quartiers comme Harlem, Brooklyn et le Bronx. À Washington, l'organisation HelpAge USA pilote le concept dans le cadre de l'initiative DC Grandparents for Mental Health, qui a démarré en 2022 en tant que groupe de soutien COVID-19 pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

"C'est la première fois qu'une intervention ou un modèle de cette nature est utilisé, en particulier en proposant une thérapie sur des bancs publics en bois et en faisant appel à des grands-mères. Nous sommes les premiers à être les pionniers de ce type d'approche et nous sommes en train de reproduire le modèle dans différentes parties du monde", a indiqué le fondateur de Friendship Bench :

Le réseau, qui travaille désormais en partenariat avec le ministère de la santé et l'Organisation mondiale de la santé, compte aujourd'hui plus de 2 000 grands-mères dans tout le pays.

"Les gens adhèrent de plus en plus à cette initiative et la stigmatisation qui l'entoure est en train de disparaître. Lorsque nous nous déplaçons dans les communautés avec nos t-shirts lumineux, les gens n'ont plus honte ou peur de nous arrêter ouvertement dans la rue pour nous demander de parler. La santé mentale n'est plus un sujet de honte", a expliqué Siridzai Dzukwa, grand-mère de Friendship Bench.

Selon le réseau, plus de 200 000 Zimbabwéens se sont assis sur un banc pour recevoir une thérapie d'une grand-mère formée en 2023.