Zimbabwe : prendre soin de sa santé mentale [Inspire Africa]

Dans cet épisode, Jerry Fisayo Bambi et l'équipe d'Inspire Africa vous présentent des histoires ayant un impact positif dans les domaines du sport et de l'éducation.

Nous nous rendons tout d'abord au Burkina Faso pour découvrir le programme d'entraînement à l'autodéfense de Gloria Guissou Kabré, une sportive bien connue dans le pays. Guissou Kabré, qui s'est distinguée dans le karaté, un art martial, propose désormais une formation à l'autodéfense aux femmes de sa communauté.

Un reportage nous emmène à Juba, la capitale du Sud-Soudan, où la Future Stars Academy redonne espoir à d'anciens enfants soldats vulnérables.

Plus tard dans l'émission, nous nous entretenons avec Tadzie Madzima, une coach de vie primé qui aide les jeunes à trouver un but grâce à des conseils en matière d'orientation professionnelle et de santé mentale.