Haïti : les policiers kényans en attente de leur affectation

L'anticipation se mêle à la peur en Haïti alors que le pays accueille la quatrième intervention étrangère majeure de son histoire pour lutter contre la violence des gangs qui étouffe le pays caribéen.

Quelques centaines de policiers kenyans ont rencontré mercredi le Premier ministre Garry Conille alors qu'ils se préparent à être déployés dans les prochains jours. Personne, à l'exception des hauts fonctionnaires, ne connaît leur affectation, qui, selon les autorités, est motivée par des raisons de sécurité.

Les attentes sont élevées : les Haïtiens sont effrayés et fatigués des gangs qui ont pillé la capitale Port-au-Prince et ses environs, tuant, violant et kidnappant des milliers de personnes ces dernières années et laissant des centaines de milliers d'autres sans abri et sans emploi, ce qui a aggravé la pauvreté.

"Je demande au Premier ministre et aux Kényans de libérer Haïti de ces gangs", déclare Mathurin Jean François, un professeur de mathématiques de 30 ans qui est au chômage depuis deux ans parce que la violence des gangs a forcé son école à fermer. "Beaucoup de gens souffrent."

Le premier contingent de policiers étrangers soutenu par l'ONU est arrivé lundi. Ils seront ensuite rejoints par des policiers et des soldats des Bahamas, du Bangladesh, de la Barbade, du Bénin, du Tchad et de la Jamaïque, soit un total de 2 500 personnes.

"La stratégie haïtienne consiste à rétablir la sécurité maison par maison, quartier par quartier, ville par ville", a déclaré M. Conille mercredi lors de sa rencontre avec la police kenyane.

Reste à savoir si cela se produira. Les gangs contrôlent 80% de Port-au-Prince et sont mieux équipés que la police nationale haïtienne, brandissant des fusils d'assaut et montrant des munitions sur les médias sociaux, y compris des balles de calibre 50.

Le 29 février, les gangs ont lancé des attaques coordonnées qui ont finalement conduit le Premier ministre Ariel Henry à démissionner. Ils ont attaqué plus de deux douzaines de postes de police, ouvert le feu sur le principal aéroport international, qui est resté fermé pendant près de trois mois, et pris d'assaut les deux plus grandes prisons d'Haïti, libérant plus de 4 000 détenus.

La mission dirigée par le Kenya en Haïti devra prouver son efficacité, avance Sabrina Karim, professeur adjoint de gouvernement à l'université Cornell de New York, qui se concentre sur les conflits et les processus de paix.

"Il s'agit d'un mandat très délicat qui requiert de l'expérience et de solides connaissances locales", a-t-elle déclaré, notant que les Kényans doivent gagner la confiance des Haïtiens déjà méfiants à l'égard d'un gouvernement longtemps lié à la corruption et aux gangs. "L'aspect de la responsabilité est vraiment important. C'est ce qui décidera en fin de compte si le public haïtien acceptera ou non la mission."

Les interventions précédentes ont mal tourné. La mission de maintien de la paix de l'ONU de 2004 à 2017 a été entachée par des allégations d'agressions sexuelles et par l'introduction du choléra, qui a tué près de 10 000 personnes.

"Le bilan de la police kenyane n'est pas très bon non plus", a déclaré M. Karim lors d'un entretien téléphonique. "Tous les regards sont tournés vers la police kenyane pour qu'elle démontre qu'elle peut faire mieux."

Depuis des années, la police kenyane fait l'objet d'allégations d'abus, notamment d'exécutions extrajudiciaires. Plus récemment, elle a été accusée d'avoir ouvert le feu sur des manifestants qui ont pris d'assaut le parlement de la capitale kenyane mardi.

Les organisations à but non lucratif qui travaillent en Haïti ont déclaré qu'elles étaient préoccupées par la mission menée par le Kenya, d'autant plus que l'ONU a récemment annoncé qu'entre 30 et 50% des membres des groupes armés étaient désormais des enfants.

"Le risque que des enfants soient tués est important", a déclaré l'organisation à but non lucratif Save the Children, basée aux États-Unis, dans un communiqué. "Un nombre croissant d'enfants en Haïti ont été poussés à rejoindre des groupes armés à cause de la faim et du désespoir. Ces enfants sont victimes de violations des droits de l'enfant et doivent être traités comme des enfants, et non comme des miliciens".

Elle note que les agences d'aide ont reçu des "rapports alarmants" de groupes armés utilisant des enfants et des adolescents dans les confrontations avec la police haïtienne.

Pour l'instant, les Haïtiens observent attentivement les Kényans avec des sentiments mitigés. "Il y a un vent d'espoir dans l'air", a déclaré Frantz Pradieu, un menuisier de 39 ans qui fabriquait une table, son premier emploi depuis de nombreux mois.

"Si les Kényans travaillent dur, peut-être que dans quelques mois, l'économie se redressera", a-t-il déclaré alors que la sueur perlait sur son visage et son torse nu pendant qu'il travaillait. "Beaucoup de gens veulent travailler. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. La situation est catastrophique depuis trois ans. Tout le monde vit dans la peur. Les gens sont kidnappés. Des gens sont violés. Il faut que cela cesse."