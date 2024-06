CPI : soulagement au Mali après la condamnation du djihadiste Al Hassan

Après près de quatre ans de procès, la Cour Pénale Internationale a reconnu la culpabilité de Al Hassan Ag Abdoul Aziz. Ancien commissaire de la police islamique pendant l'occupation de Tombouctou, il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Au Mali, le procès d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz était très attendu et a été très suivi. Les associations de la société civile, les leaders de la société malienne et les associations de femmes, tous attendent que justice soit rendue.

"C'est un sentiment de soulagement pour ces gens qui ont vécu des moments difficiles", confie Salaha Maiga, leader de la jeunesse de Tombouctou.

Dans la ville de Tombouctou, au nord du Mali, on se souvient encore des exactions perpétrées par les groupes armés d’Ansar Dine et d’Al Qaïda au Maghreb islamique. Sous les ordres d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz, de nombreuses personnes ont été soumises à la torture, au mariage forcé, au viol et aux punitions sur la place publique. Aujourd’hui, ces victimes et leurs proches réclament justice.

"Au moins, on voit qu'il y a un procès. Il y a quelqu'un qui est présent et qui est coupable. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'impunité. Il faut punir, parce que tout ce qui a été fait (par les accusés) est inhumain", déclare Haidara Djénéba, responsable d'une organisation de femmes au Mali, qui estime qu’il faut rester vigilant.

En attente du verdict

À présent, les juges devront statuer sur la sentence de l’accusé : “[ils] vont demander l'avis des représentants légaux des victimes, du bureau du procureur et de la défense, ainsi que de toutes les parties, pour déterminer la peine", explique Margot Tedesco, porte-parole de la CPI.

Le procès contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz s'est ouvert les 14 et 15 juillet 2020. Durant ces années, plus de 70 témoins ont été entendus. Les représentants légaux des 2196 victimes déclarées, ont aussi été appelés à témoigner.