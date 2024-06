Haïti : le Premier ministre soulagé par l'arrivée des policiers kényans

Le Premier ministre Garry Conille a remercié le pays d'Afrique de l'Est pour sa solidarité, notant que des gangs ont vandalisé des maisons et des hôpitaux et incendié des bibliothèques, rendant Haïti "invivable".

Aux côtés d'un petit groupe d'officiers kényans, Garry Conille a déclaré que le gouvernement haïtien était "déterminé à résoudre les problèmes".

Interrogé sur les propos d'un chef de gang, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui a déclaré qu'il serait prêt à négocier avec le gouvernement, mais que les gangs devraient d'abord déposer leurs armes et "respecter l'autorité de l'État", le Premier ministre a déclaré que le gouvernement haïtien était "déterminé à résoudre les problèmes".

Le Premier ministre a indiqué que la police kényane serait déployée dans les prochains jours, mais n'a pas donné de détails sur sa première mission.

M. Conille était accompagné de Monica Juma, ancienne ministre kényane des affaires étrangères, aujourd'hui conseillère du président William Ruto en matière de sécurité nationale.

Elle a déclaré que les Kényans "sont unis dans leur engagement à soutenir la police nationale haïtienne".

M. Juma a salué la presse et les autorités en lançant un "Hakuna Matata", que l'on peut traduire librement en swahili par "il n'y a pas de problèmes ou d'inquiétudes".

Les Kenyans constituent le premier contingent de policiers étrangers soutenu par l'ONU à arriver en Haïti, près de deux ans après que ce pays des Caraïbes en proie à des troubles a demandé d'urgence de l'aide pour juguler la montée de la violence des gangs.

Ils devront faire face à des gangs violents qui contrôlent 80 % de la capitale haïtienne et qui ont laissé plus de 580 000 personnes dans le pays en pillant les quartiers dans leur quête de contrôle du territoire. Les gangs ont également tué plusieurs milliers de personnes ces dernières années.