Lupita Nyong'o et Joseph Quinn co-stars dans "Sans un bruit : jour 1"

Lupita Nyong'o et Joseph Quinn ont réussi à éviter toute expérience « cat-astrophique » avec leurs co-stars félines dans la préquelle d'horreur "Sans un bruit: jour 1".

Aucun d'eux n'était amateur de chats avant le tournage, mais ils ont émergé avec une vision changée des animaux de compagnie, au moins pour certains d'entre eux.

"J'avais peur des chats quand ils m'ont proposé ce rôle. J'ai lu le scénario et j'étais comme, 'J'aime le personnage, j'aime l'univers, j'aime l'histoire. Mais le chat ?' Je ne voulais rien avoir à faire avec le chat. Et j'ai eu une conversation avec le réalisateur. Je l'ai supplié de changer l'animal, et il a simplement dit très poliment 'ça doit être un chat,'" a déclaré Nyong'o.

Après une "thérapie pour chats," l'actrice est arrivée sur le plateau et a courageusement pris son partenaire duveteux dans ses bras et a travaillé avec lui.

Heureusement, la relation de l'acteur britannique Quinn avec les chats n'était pas aussi problématique.

"Je n'étais pas offensé par eux, mais je suis certainement un homme à chiens. Je me souviens que Michael (Sarnoski - réalisateur) m'a demandé assez à l'improviste, 'Oh au fait, tu aimes les chats ?' avant que je ne lise le scénario. J'ai trouvé ça assez étrange. Mais non, nous nous sommes liés, moi et la plupart des chats," a-t-il précisé.

Entre les acteurs félins Nico et Schnitzel, qui ont été utilisés pour le tournage, les acteurs avaient une préférence claire, mais restent discrets sur celui qu'ils préféraient. Jouer face à des animaux n'était pas un défi, mais "un autre aspect, une autre saveur."

"Ils gardent les choses fraîches. Ils vous obligent à être présent. Vous devez être dans l'instant quand vous travaillez avec un chat, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont acteurs. Ils ne connaissent pas leurs répliques. Ils font ce qu'ils jugent bon de faire à ce moment-là. Donc vous devez être très, vous devez être sur vos gardes et réagir à eux," a dit Nyong'o.

Le film, une préquelle du succès au box-office de 2018 "A Quiet Place" dans lequel le monde est envahi par des extraterrestres qui chassent par le son, revient aux premiers jours de l'invasion quand les gens devaient comprendre comment survivre à l'attaque.

Nyong'o joue Sam, une New-Yorkaise en fuite, qui trouve de nouveaux amis, y compris Eric (Quinn), Reuben (Alex Wolff) et Henri (Djimon Hounsou).