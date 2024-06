Australie : l'art des sœurs Duncan, une ode à la culture aborigène

Une exposition célèbre l'art des sœurs Duncan, deux aborigènes d'Arnhem Land en Australie. Leur œuvre met en lumière la saison des pluies et la richesse de leur culture traditionnelle.

Une nouvelle exposition célèbre l'art vibrant de Rhonda et Margaret Duncan, deux sœurs issues d'une communauté aborigène d'Arnhem Land en Australie. Leur œuvre met en lumière la vitalité de la saison des pluies de leur région, tout en offrant un aperçu précieux sur la manière dont les aborigènes vivent de la terre depuis des générations.

"Ça, c'est un mâle, avec la grande pince. Et voici la femelle, avec la petite pince. Nous pourrions la manger ou l'utiliser comme appât," explique Margaret Duncan en triant des crabes.

Ce savoir-faire traditionnel, transmis de génération en génération, est au cœur de leur art et de leur existence.

À Uparunga, près de la partie sud d'Arnhem Land, la fin de la saison des pluies est synonyme d'abondance. "Nous avons tout appris de maman. En grandissant, nous savions où aller et comment obtenir les animaux," raconte Margaret. Pour elle et sa sœur, cette période signifie des rivières et des billabongs riches en nourriture.

L'art des Duncan est aussi une thérapie face à la perte de leur mère, une figure centrale de leur communauté. "Cela apaise la colère, les choses qui vous stressent dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans deux mondes," confie Margaret. La peinture les aide à surmonter leur chagrin et à se rapprocher.

"Nous voulons enseigner aux gens à comprendre qui nous sommes et comment nous vivons," déclare Rhonda. Une exposition à Katherine présente actuellement certaines de leurs œuvres, reflétant la richesse de leur culture et leur histoire personnelle.

Cependant, le parcours des sœurs n'a pas été sans tension. Margaret se souvient des moments difficiles lorsqu'elle apprenait à Rhonda à tresser des paniers avec des feuilles de pandanus. "Parfois, nous avons nos petits hauts et bas en tant que sœurs. Et je lui disais, 'continue!'," raconte Margaret. Rhonda ajoute, "Je la voyais et je ressentais de la colère intérieure."

Malgré ces défis, la peinture a renforcé leur lien et les a aidées à surmonter leur perte. "Nous nous aidons mutuellement," dit Margaret. "Oui, depuis longtemps," répond Rhonda. Margaret évoque le soutien qu'elle a apporté à sa sœur après la perte de son mari : "Quand elle a perdu son mari, elle s'est sentie perdue, mais je l'ai soutenue et ramenée. C'est difficile mais la vie doit continuer. Il faut porter son fardeau et le jeter dans la peinture."

Les sœurs Duncan espèrent que leur art permettra de faire connaître leurs racines aborigènes à travers l'Australie et au-delà.

En Australie, on dénombre environ 500 peuples aborigènes distincts, chacun avec sa propre langue et son propre territoire, généralement composés de nombreux clans.

Les archéologues estiment que les aborigènes ont atteint le continent il y a environ 45 000 ans, portant avec eux une riche tradition culturelle et une profonde connexion à la terre.