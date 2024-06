Iles Canaries : 68 migrants secourus par un navire de croisière

Un navire de croisière a secouru 68 migrants et trouvé cinq corps dans un bateau de pêche traditionnel qui dérivait au large des îles Canaries dans l'océan Atlantique, a déclaré jeudi l'agence espagnole de sauvetage maritime.

Un pétrolier reliant le nord-ouest de l'Espagne au Brésil a repéré le bateau à la dérive mercredi après-midi à environ 815 km au sud de Tenerife, l'une des sept îles de l'archipel des Canaries.

Les autorités espagnoles ont détourné l'Insignia, un navire de croisière, pour secourir les migrants. L'équipage de l'Insignia a également récupéré trois des cinq corps qui se trouvaient sur le bateau de pêche. Les dépouilles de deux personnes ont été laissées en mer en raison du mauvais temps qui a empêché leur récupération.

Les pirogues sont utilisées par les pêcheurs en Mauritanie et au Sénégal.

Il est inhabituel que des navires de croisière portent secours à des migrants sur la route de l'Atlantique, mais la pirogue "était très éloignée et ils pouvaient être en danger", a déclaré un porte-parole du sauvetage maritime.

L'un des passagers du bateau de croisière, Steve Dilbeck, originaire de Huntington Beach, en Californie, a déclaré qu'il n'avait pas été informé de la présence des morts.

"Ils ont dit que le bateau était en mer depuis 20 jours", a déclaré M. Dilbeck à l'Associated Press dans un message texte. "Nous avons été déroutés dans la soirée et il nous a fallu deux heures pour les rejoindre. Ils ont été ramenés à bord et placés dans le salon Insignia, où se déroulent tous les spectacles."

"La zone a été fermée aux passagers. On nous a dit qu'ils leur avaient demandé d'enlever leurs vêtements et de mettre des combinaisons. Ils ont ensuite demandé aux passagers s'ils avaient des chaussures et des vêtements à donner, en particulier pour les hommes. Ils ont annoncé que 62 d'entre eux étaient des hommes, les autres étant des femmes et des enfants", a-t-il ajouté.

L'Insignia, battant pavillon des Îles Marshall, avait quitté Mindelo, une ville portuaire du Cap-Vert, mardi. Son opérateur, Oceania Cruises, basé à Miami, n'a pas immédiatement commenté le sauvetage. L'agence espagnole de sauvetage a envoyé un communiqué indiquant que l'Insignia devrait arriver vendredi au port de Santa Cruz, à Ténériffe.

Les îles Canaries sont une destination pour les bateaux remplis de migrants qui partent du nord-ouest de l'Afrique sur la périlleuse route de l'Atlantique à la recherche d'une vie meilleure en Europe.

Le ministère espagnol de l'Intérieur indique qu'un nombre record de 55 618 migrants sont arrivés par bateau - la plupart dans les îles Canaries - l'année dernière, soit presque le double de l'année précédente. Plus de 23 000 ont débarqué depuis le début de l'année, selon le ministère.

L'organisation espagnole à but non lucratif Caminando Fronteras (Marcher sur les frontières) indique que plus de 5 000 migrants sont morts depuis le début de l'année jusqu'au mois de mai en tentant d'atteindre les côtes espagnoles, la plupart d'entre eux sur la route de l'Atlantique. Le chiffre pour l'ensemble de l'année 2023 est de 6 600, soit plus du double de celui de 2022.