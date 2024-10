Le Forum mondial de l'alimentation ouvre ses portes à Rome

Le Forum mondial de l'alimentation (FMA), s'est ouvert ce lundi au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome.

*Pendant quatre jours, les acteurs des systèmes agroalimentaires du monde seront rassemblés sous le thème « une bonne alimentation pour tous, pour aujourd’hui et pour demain »**.*

Lors de la cérémonie d’ouverture, QU Dongyu, Directeur général de la FAO a souligné le cœur de la mission de l’organisation :« Les mesures que nous prenons aujourd'hui auront un impact direct sur l'avenir. Le thème de cette année, « Une bonne alimentation pour tous, pour aujourd'hui et pour demain», reflète l'essence même de la mission de la FAO et souligne l'importance des quatre piliers : une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure, sans que personne ne soit laissé pour compte.» a-t-il déclaré.

L’événement comprendra des sessions axées sur la jeunesse, la science et l'innovation, et les investissements ciblés, que le Directeur général de la FAO considère comme des éléments clés pour un changement transformationnel.

« Cet espace indépendant et neutre, initié et hébergé par la FAO, s'efforce de créer un monde meilleur grâce à la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux sous l'impulsion des jeunes. À tous les jeunes et les jeunes de cœur présents dans la salle et à ceux qui nous rejoignent en ligne, nous attendons beaucoup de vous !» a ajouté QU Dongyu

Le forum rassemble des experts mondiaux, de jeunes acteurs du changement, des investisseurs et des dirigeants visionnaires afin de créer de nouvelles voies pour un avenir durable, inclusif et sûr sur le plan alimentaire.