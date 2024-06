Le Tchad élimine la "maladie du sommeil"

L’OMS félicite le Tchad d'avoir éliminé la trypanosomiase humaine africaine. Également connue sous le nom de la maladie du sommeil, cette pathologie est causée par des parasites transmis par des mouches tsé-tsé infectées.

En Afrique subsaharienne, la trypanosomiase humaine africaine est endémique et sans traitement mis en place, la maladie est généralement mortelle.

Grâce à cet exploit, le Tchad est devenu le premier pays à être reconnu pour l'élimination d'une maladie tropicale négligée en 2024.

Le pays rejoint ainsi les 50 autres ayant atteint cet objectif au niveau mondial, dépassant la moitié du chemin vers l'objectif de 100 pays fixé pour 2030.

«Je félicite le gouvernement et le peuple tchadien pour cette réussite. C’est formidable de voir le Tchad rejoindre le groupe toujours plus important des pays qui ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée. L’objectif des 100 pays est désormais plus proche et à portée de main », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

La maladie du sommeil peut provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe. Mais, elle finit par entraîner un changement de comportement, de la confusion, des troubles du cycle du sommeil, voire le coma, ce qui conduit souvent à la mort.

« L’élimination de la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine au Tchad reflète notre détermination à améliorer la santé de notre peuple. Cette réussite est le résultat d’années d’efforts dévoués de la part de nos agents de santé, de nos communautés et de nos partenaires. Nous poursuivrons sur cette lancée pour lutter contre d’autres maladies tropicales négligées et assurer un avenir en meilleure santé à tous les Tchadiens », a déclaré le Dr Abdel Modjid Abderahim Mahamat, Ministre de la Santé du Tchad.

À ce jour, sept pays ont été validés par l'OMS pour l'élimination de la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine. Il s'agit du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de la Guinée équatoriale, du Ghana et enfin du Tchad.

En juin 2024, dans la Région africaine de l’OMS, 20 pays avaient éliminé au moins une maladie tropicale négligée, le Togo ayant éliminé 4 maladies et le Bénin et le Ghana en ayant éliminé 3 chacun.