Un sommet à Paris pour renforcer la production de vaccins en Afrique

C’est à Paris, la capitale française, que le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales se tient ce 20 juin 2024.

Organisée par l’Alliance des vaccins, l'Union africaine et la France, cette rencontre a pour ambition de renforcer les capacités du continent africain en termes de vaccination. Actuellement, le continent Afrique ne produit qu’un à deux pour cent des vaccins dont il a besoin. Pourtant, les pays africains sont confrontés à des risques majeurs : paludisme, tétanos ou encore poliomyélite, entre autres.

Pour pallier ce manque, les participants du forum ambitionnent de réunir « plus d’un milliard de dollars » pour accélérer la fabrication africaine de vaccins. Ces participants sont des représentants des États africains, des donateurs, de l'industrie pharmaceutique, de la société civile et des organisations internationales. Au total, ce sont une vingtaine de ministres de la Santé africains, asiatiques et sud-américains qui sont présents. Le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a aussi répondu à l’invitation.

Parmi les chefs d’état présents : Bassirou Diomaye Faye du Sénégal ; Nana Akufo-Addo du Ghana et Paul Kagame du Rwanda. Le sommet, est aussi l’occasion pour le président du pays hôte, Emmanuel Macron, de s’entretenir avec ses homologues rwandais, sénégalais, ghanéen et botswanais, ainsi qu’avec le président de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Tous ont fait le déplacement dans les locaux du ministère français des Affaires étrangères pour échanger autour de la question de la vaccination sur le continent.