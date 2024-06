Au moins 10 migrants morts dans 2 naufrages au large de l'Italie

Sur les côtes italiennes, la tragédie se répète. Deux bateaux, venus de Turquie et du Maghreb, se sont échoués à environ 200 kilomètres au large de la Calabre, dans le sud de l’Italie. Le bilan est lourd : six morts et plus de soixante personnes disparues.

Onze personnes ont pu être secourues par les garde-côtes et confiées à un service hospitalier pour des soins. Ces rescapés ont aussi pu témoigner de l’horreur qu’ils ont vécue en mer.

Avant de couler, leur embarcation de fortune a explosé. Celle-ci ne disposait pas de suffisamment de gilets de sauvetage pour secourir l’ensemble des passagers, comme le confirme Concetta Gioffré, agent de la Croix-Rouge italienne : « Les personnes secourues souffraient beaucoup, certains avaient le bassin, les jambes ou les bras cassés. Ils nous ont expliqué que leur bateau a explosé avant de couler. Ils ont aussi expliqué que leur embarcation de fortune, qui transportaient des dizaines de personnes, ne disposait que de 5 ou 6 gilets de sauvetage. Au moment du naufrage, la plupart ont dû s’accrocher à l’épave du bateau ».

Depuis le début de l’année 2024, l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) a déjà recensé 923 décès en mer. L’année 2023 a été la plus meurtrière depuis 2016, avec plus de 3 000 migrants décédés ou disparus en Méditerranée.