Festival de Monte-Carlo : Morgan Freeman primé pour sa carrière

Lors du 63e Festival de Télévision de Monte-Carlo, le célèbre acteur afro-américain Morgan Freeman a reçu vendredi la Nymphe de Cristal, une prestigieuse récompense reconnaissant sa carrière exceptionnelle.

"Recevoir une récompense comme le Crystal Nymphe. C'est un bel honneur. Donc je remercie, tout d'abord, le prince Albert et Monaco," a déclaré Morgan Freeman

Morgqn Freeman, connu pour ses rôles dans des films comme "Deep Impact" et "Invictus," est également producteur exécutif de la série d'ouverture du festival, "The Gray House," un drame historique se déroulant pendant la guerre de Sécession. L'acteur a souligné la responsabilité impliquée dans la production de tels drames. "... Je pense qu'il y a peut-être un sens de la responsabilité, surtout quand nous racontons des histoires comme celle-ci. Oui. La responsabilité, bien sûr, est de s'en tenir à la vérité, de la trouver et de l'utiliser," a-t-il précisé.

Durant sa carrière, l'acteur américain a joué a plusieurs reprises le rôle de président des États-Unis, notamment dans "Deep Impact" en 1998, une décennie avant l'élection de Barack Obama. "J'ai rencontré Barack, avant qu'il ne devienne président. Quand il était en campagne, il savait que j'avais été président, alors il s'est juste incliné. Mais vous savez, je pense que, ce que vous demandez, c'est vrai. Peut-être que j'ai un peu aidé, a-t-il commenté avec humour.