RDC : le Pape François appelle à la fin des massacres dans le Nord-Kivu

Le Pape François a dénoncé les massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Le souverain pontife a exhorté les autorités nationales et internationales à prendre des mesures pour mettre fin à l'effusion de sang dans la région orientale du pays.

"Nous continuons à recevoir des nouvelles douloureuses sur les combats et les massacres qui se déroulent dans la partie orientale du Congo. Je lance un appel aux autorités nationales et à la communauté internationale pour qu'elles fassent tout ce qui est possible pour arrêter la violence et protéger la vie des civils. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens, tués dans l'odium fidei (la haine de leur foi), ce sont des martyrs" a déclaré le Pape François après une semaine au cours de laquelle des dizaines de personnes ont été tuées dans la province du Nord-Kivu.

Le gouvernement du Congo a déclaré que des militants alliés au groupe État islamique ont tué au moins 41 personnes dans plusieurs villages de la province orientale du Nord-Kivu. Mais les groupes de la société civile dans la région disent que le bilan de l'attaque de vendredi est beaucoup plus élevé, avec jusqu'à 80 personnes tuées.