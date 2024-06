Football : Gianni Infantino inaugure le stade Pelé à Paris

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté samedi à l'inauguration du Stade Pelé rebaptisé à Paris.

Cet événement intervient suite à la décision prise en mars 2023 de rebaptiser le Stade Boutroux.

Le stade est le dernier à porter le nom de la légende brésilienne, après le stade Bello Horizonte Rey Pelé en Colombie, le stade Pelé aux Maldives et le stade Pelé de Kigali au Rwanda.

"Le football unit et Pelé a uni le monde avant tout le monde. Il a été la première star internationale et la première icône internationale du football. C'est pourquoi, lorsqu'il est décédé il y a un an et demi, j'ai lancé cet appel : partout dans le monde, les enfants doivent se souvenir et savoir qui était Pelé. C'est pourquoi j'ai demandé qu'un stade, un site, porte le nom de Pelé partout dans le monde.", a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA.

La cérémonie qui s’est déroulée dans le 13ème arrondissement était également l’occasion de célébrer célébré la promotion de l'Atlético de Paris 13 au troisième niveau du football français.

"Pelé a été le premier à tenter ces choses étonnantes avec le ballon au pied. Et il n'a pas seulement essayé, il a aussi été le premier à les réussir. Beaucoup d'autres l'ont imité par la suite, certains ont réussi, d'autres moins, mais nous devons toujours nous souvenir de ce que Pelé a fait pour le football et c'est pourquoi je tenais à être ici aujourd'hui. " a-t-il ajouté.

Le stade Pelé n’est toutefois pas encore homologué pour accueillir les matchs du Paris 13 atletico en National la saison prochaine. Une enveloppe de 14 millions d’euros de travaux a été votée pour sa transformation.