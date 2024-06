G7 : le président algérien Tebboune rencontre Giorgia Meloni

Le Président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune a rencontré la Première ministre italienne Giorgia Meloni vendredi.

Cette rencontre intervenue après la clôture des séances de travail du G7 a permis aux deux dirigeants de se féliciter quant à l’excellent état des relations bilatérales notamment dans le domaine économique ; les échanges dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie continuant à se développer.

L’avancement des projets inclus dans le Plan Mattei pour l'Afrique dans les secteurs de l'agriculture et de la formation professionnelle se poursuivent et l’Italie et l’Algérie sont tout deux engagés pour le Processus de Rome sur la migration et le développement.

Un projet d'agriculture durable est en cours d'adoption qui impliquera un groupe agro-industriel italien.

Environ 36 000 hectares de terres à développer seront conçues avec des activités agro-industrielles, en coopération avec des partenaires algériens. Il s'agit du plus grand investissement dans l'agriculture durable jamais réalisé par l'Italie sur la rive sud de la Méditerranée.