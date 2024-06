Maroc : la sècheresse fait grimper le prix des moutons à l'Aïd Al-Adha

Depuis quelques années au Maroc, les prix des moutons s'envolent en raison de la sècheresse. À l'approche de l'Aïd al-Adha (ou Aïd-al-Kébir), la hausse des prix rend l'achat de moutons hors de portée pour de nombreuses familles marocaines.

Le Maroc célèbrera dans quelques jours la fête religieuse de l'Aïd al-Adha. Comme tous les musulmans du monde, les Marocains sacrifient traditionnellement un mouton dans le cadre des festivités. Mais ce sacrifice traditionnel est devenu très cher en raison de la sécheresse qui frappe le pays du Maghreb.

En effet, "à cause de la sécheresse, nous sommes parfois obligés de vendre des moutons afin d'obtenir de l'argent pour acheter du fourrage pour les autres moutons restants. Cela a provoqué une hausse des prix sur le marché, car nous vendons un certain nombre de moutons pour contrôler la situation et de préserver uniquement le capital", déclare Wahid Redouane, éleveur de moutons à Berrechid.

Le gouvernement marocain soutient les éleveurs en leur fournissant deux sacs de fourrage. Mais, cette année, l'exploitation de Wahid Redouane en a reçu 30.

La sécheresse a réduit la quantité de nourriture des moutons. Le manque d'herbe a contraint les éleveurs à donner du fourrage à leur troupeau. Mais le prix de ce dernier est passé progressivement de 18,75 euros à 42 euros par Quintal au cours des six dernières années.

"Le nombre de moutons au Maroc a baissé suite à six années consécutives de sécheresse, et cela a entraîné la disparition des pâturages qui étaient la première ressource des éleveurs pour paître, ce qui les a poussés à recourir d'abord à l'achat de fourrage pour leur bétail, et beaucoup d'entre eux sont morts", explique l'expert en environnement, Mustapha Benramel.

Pour faire face à la hausse des prix des moutons marocains, les vendeurs se tournent vers l'Espagne, où ils peuvent s'en procurer à des prix plus abordables.

"Les Marocains n'ont pas pu gérer les prix élevés des moutons locaux lors de leurs tournées sur les marchés. C'est pourquoi ils ont été contraints d'acheter des moutons espagnols car leur prix est raisonnable et peut atteindre 6,27 euros par kilogramme", informe Lehcen Ziate, un vendeur de moutons à Berrechid.

Depuis le début de l'année, le Maroc a importé 600 000 moutons espagnols, selon le ministère de l'agriculture.