Le Hamas demande un calendrier pour le plan de cessez-le-feu américain

Le Hamas et le Jihad islamique ont répondu mardi au plan américain de cessez-le-feu adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU lundi.

Ces groupes palestiniens exigent avant tout un calendrier pour un cessez-le-feu permanent, ainsi qu'un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza, y compris Rafah. Les États-Unis ont déclaré mercredi qu'ils étudieraient la réponse du Hamas. De son côté, Israël a estimé que le groupe palestinien rejetait la proposition, ce qui a suscité une réaction d'un dirigeant du Hamas, Izzat al-Rishq. Ce dernier a affirmé que la réponse était à la fois "responsable, sérieuse et positive" et qu'elle "ouvrait la voie à un accord".

Le plan présenté le 31 mai par le président américain et soutenu par le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit une première phase comprenant un cessez-le-feu de six semaines. Ce cessez-le-feu serait accompagné du retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, ainsi que de la libération de certains otages du Hamas et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. La négociation d'un cessez-le-feu permanent ne serait envisagée que dans la deuxième phase du plan.