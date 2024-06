Des cyclistes nus dans les rues de Mexico pour réclamer une meilleure sécurité routière

La manifestation s'inscrivait dans le cadre de la 17e édition annuelle de la Manifestation internationale cyclo-nudiste (World Naked Bike Ride), qui vise à "protester contre la dépendance au pétrole et célébrer la puissance des corps". Malgré les efforts de la ville pour promouvoir le vélo, les participants ont souligné les dangers permanents et le manque de respect de la part des conducteurs, plaidant pour des infrastructures plus sûres et davantage de pistes cyclables.