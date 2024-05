Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie ont célébré Pâques [No Comment]

Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie ont célébré Pâques dans les églises du pays. L'Éthiopie possède la plus grande population orthodoxe en dehors de l'Europe et des dizaines de fidèles se sont rendus à l'église Abune Teklehaimanot, dans la banlieue de la capitale, le vendredi saint. L'église, entourée d'une forêt luxuriante, est considérée par beaucoup comme un lieu serein et sacré. Les fidèles se sont plongés dans des activités spirituelles, faisant preuve de révérence et de dévotion en l'honneur de ce jour solennel. Samedi, un jour plus tard, les fidèles se sont rassemblés dans les églises d'Addis-Abeba pour célébrer la résurrection de Jésus et la fin d'un jeûne de près de deux mois.