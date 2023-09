Afrique du Sud : le vol d'électricité, une question de "survie"

Mercredi, des dizaines de policiers et de fonctionnaires ont lancé une vaste opération de déconnexion dans plusieurs banlieues du Cap. Selon la ville, la consommation illégale d'électricité a coûté l'équivalent de près de 200 000 euros lors du trimestre dernier. Pendant des heures, les forces de l'ordre ont débusqué les câbles enfouis, armés de pelles, de grandes cisailles et de gants. En fin de journée, des kilomètres de câbles multicolores ont été emportés à l'arrière de camionnettes. Et de nombreux foyers sont retombés dans l'obscurité.