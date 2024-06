Scission dans l'Église Méthodiste Unie sur l'intégration des LGBT

Les dirigeants de l'Église méthodiste unie ont exprimé leurs regrets après la décision de la branche ivoirienne de quitter l'union suite à l'abrogation d'une interdiction de longue date concernant le clergé LGBTQ+.

Ces événements sont les derniers d'une série de répercussions en Afrique, où les méthodistes unis sont majoritaires en dehors des États-Unis, à cause de différends sur la sexualité et la théologie.

En mai, lors de la première réunion législative de l'Église en cinq ans, les délégués ont voté massivement pour supprimer une règle interdisant aux "homosexuels pratiquants avoués" d'être ordonnés ou nommés ministres.

Contrairement aux conférences générales précédentes, qui avaient renforcé l'interdiction malgré les débats, ce changement signifie que l'Église ne les interdit plus, sans pour autant obliger à les ordonner.

Chaque Église membre était libre de décider elle-même, et alors que certains évêques souhaitaient rester dans l'union, d'autres ont préféré se désaffilier.

Le 28 mai, l'Église de Côte d'Ivoire, qui compte plus de 1,2 million de membres, a voté pour se séparer des Méthodistes Unis. C'est l'une des plus grandes branches à l'étranger. L'Église méthodiste unie compte environ 5,4 millions de membres aux États-Unis et 4,6 millions en Afrique, en Europe et aux Philippines.

Après le vote, le Conseil des évêques a déclaré mercredi qu'"en déplorant" la décision de la Côte d'Ivoire, "nous nous engageons à travailler avec elle pour devenir une Église méthodiste autonome".

"Bien que nous ne soyons pas tous d'accord, la force de notre union réside dans l'amour, le respect, la compassion et la foi en Jésus-Christ", a déclaré le Conseil.

Au Zimbabwe, des centaines de membres de l'Église méthodiste unie se sont rassemblés la semaine dernière à Harare pour protester contre la décision d'accueillir des membres LGBTQ+.

Ils ont chanté des hymnes et brandi des pancartes affirmant que l'homosexualité est un péché et une abomination.

"L'Afrique n'est pas à vendre. Non à l'homosexualité", pouvait-on lire sur une pancarte. James Kawaza, membre de l'Église, a rappelé que "l'homosexualité est illégale au Zimbabwe".

"L'Église s'est alignée sur le mouvement arc-en-ciel, ce qui menace nos traditions africaines et l'existence humaine", affirme une pétition des membres de l'Église, demandant à leur évêque, Eben Nhiwatiwa, d'agir.

Mgr Nhiwatiwa n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Les confessions chrétiennes du Zimbabwe et d'autres pays africains se sont fortement opposées à l'accueil des homosexuels dans l'Église.

En janvier, les évêques catholiques d'Afrique et de Madagascar ont refusé de suivre l'appel du pape François à permettre aux prêtres de bénir les couples de même sexe, affirmant que ces unions sont "contraires à la volonté de Dieu".

Chester Samba, directeur de GALZ, une organisation représentant la communauté LGBTQ+ au Zimbabwe, a exprimé peu d'espoir de voir un changement dans la position conservatrice du Zimbabwe et de l'Afrique.

"J'espère que des plateformes de dialogue seront créées pour améliorer la compréhension et accueillir tous les fidèles, quelle que soit leur orientation sexuelle", a déclaré Samba, dont les membres ont souvent été victimes de harcèlement et de stigmatisation.