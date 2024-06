La Centrafrique réquisitionne 6 stations-service Tamoil à Bangui

Le gouvernement centrafricain a annoncé la réquisition de six stations-service du réseau Tamoil à Bangui, pour une période de 45 jours.

Cette décision intervient dans le contexte d'une grave pénurie de carburant qui paralyse la capitale depuis plus d'un mois, exacerbant les difficultés économiques et sociales.

Les autorités accusent Tamoil, une société française ayant repris les activités de Total en RCA, d'être responsable de la pénurie.

Le ministre des Hydrocarbures, Arthur Bertrand Piri, a infligé à l'entreprise une amende de 200 millions de francs CFA (environ 300 000 euros) pour sa gestion défaillante.

Les gestionnaires nommés par le gouvernement centraficain devront garantir un approvisionnement régulier en carburant, payer les salaires et contribuer aux taxes.

Actuellement, les prix du carburant ont flambé, atteignant 3 000 francs CFA le litre, et les files d'attente devant les rares stations ouvertes s'allongent chaque jour.

Cette réquisition vise à stabiliser l'approvisionnement et à atténuer les effets de la crise sur la population et l'économie du pays, déjà durement touchée par les conflits et l'instabilité.