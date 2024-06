Burkina : Lavrov promet plus "d'instructeurs russes" contre les djihadistes

Le ministre russe des Affaires étrangères s'est engagé mercredi à soutenir davantage le Burkina Faso dans sa lutte contre les groupes militants, alors qu'il poursuit sa tournée éclair en Afrique de l'Ouest pour tenter de combler le vide laissé par les partenaires occidentaux traditionnels de la région.

Sergueï Lavrov s'est exprimé lors d'une conférence de presse dans la capitale du pays, Ouagadougou, lors de la troisième étape de son dernier voyage en Afrique, après la Guinée et la République du Congo.

La Russie cherche à s'assurer le soutien de la région dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. Ces dernières années, un certain nombre de pays africains ont exprimé une frustration croissante à l'égard de leurs partenaires occidentaux traditionnels, tels que la France et les États-Unis.

"Des instructeurs russes travaillent ici et leur nombre va augmenter", a déclaré M. Lavrov, ajoutant que la Russie contribuait à la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre du Burkina Faso. "Nous avons fourni et continuerons à fournir des équipements militaires pour aider à renforcer la capacité de défense du Burkina Faso et lui permettre d'éliminer les groupes terroristes restants."

M. Lavrov a déclaré qu'il appréciait la position "objective et juste" du Burkina Faso sur la guerre en Ukraine. "Pour notre part, nous sommes prêts à apporter notre soutien à la juste cause des Africains qui tentent de se libérer de l'influence néocoloniale."

Coup d'Etat

Le Burkina Faso, une nation enclavée de 20 millions d'habitants, a été ravagé au cours des huit dernières années par la violence de groupes extrémistes vaguement affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi que par les combats entre les forces gouvernementales et les militants.

Le pays a également connu deux coups d'État en l'espace de dix mois, le second l'année dernière, à la suite duquel une junte militaire a chassé les forces françaises et s'est tournée vers la Russie pour obtenir un soutien en matière de sécurité. Cependant, la junte a eu du mal à contenir la crise sécuritaire et humanitaire.

Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, le Burkina Faso figure pour la deuxième année consécutive en tête de la liste des plus grandes crises négligées dans le monde. Un nombre record de 6,3 millions de personnes sur 20 millions auront besoin d'une aide humanitaire en 2024, selon l'organisation humanitaire, et beaucoup sont au bord de la famine. Deux millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays, dont environ 60% d'enfants. Beaucoup ont été traumatisées, mais les ressources pour les aider sont rares.

Aide financière

Jan Egeland, secrétaire général de l'agence, a déclaré à l'Associated Press que les gouvernements occidentaux avaient retiré leur aide financière au Burkina Faso et à d'autres pays du Sahel, une région englobant des États situés à la périphérie du désert du Sahara, contribuant ainsi au cercle vicieux de la pauvreté, de la violence et de l'extrémisme.

"Le désengagement de l'Occident ne lui apporte aucune influence dans la région", a déclaré M. Egeland. "Mais je n'ai pas vu la Russie nous aider dans notre travail humanitaire ou dans nos programmes de développement, donc l'approche russe ne va pas apporter l'aide dont les gens ont besoin."

Mais, a-t-il ajouté, "je vois des drapeaux russes au Burkina Faso, je ne vois pas de drapeaux européens". Je ne vois pas de drapeaux européens. Plus tard dans la journée de mercredi, M. Lavrov est arrivé au Tchad, qui figure également sur la liste des crises les plus négligées au monde.