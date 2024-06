Lavrov soutient les initiatives congolaises dans la crise libyenne

Au Congo, Sergueï Lavrov s'est dit favorable aux initiatives du président du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la crise en Libye.

Au cours de sa visite au Congo, le diplomate russe, Serguei Lavrov, a apporté son soutien au président Denis Sassou Nguesso, acteur dans la résolution de la crise inter-libyenne depuis plus d’une décennie. Autre sujet évoqué, l'arrivée des instructeurs militaires français en Ukraine, qui constituent pour le Kremlin, une cible légitime alors que les combats font rage sur le terrain.

Pour Jean-Claude Gakosso, cela fait craindre une escalade de la violence : à nos yeux, ceux qui préconisent l'envoi de troupes sur le terrain n'aident pas le processus de paix, mais au contraire, ils font courir à l'humanité entière le risque d'une confrontation fatale et définitive. Ce n'est pas une position très responsable.

Par ailleurs, Sergueï Lavrov a critiqué la Suisse qu'il juge ouvertement hostile et Kiev qui s'activent pour organiser une conférence sur la paix en Ukraine prévu les 15 et 16 juin à Bürgenstock en Suisse. Une conférence à laquelle, la Russie n'a pas été conviée. Pour le ministre russe, ce sommet n'a qu'un seul objectif : déstabiliser son pays : la conférence en Suisse, bien sûr, nous l'avons dit plus d'une fois, le seul but recherché qu’il puisse y avoir, c'est d'essayer de conserver ce bloc antirusse qui est en train de se dégrader .

Après le Congo, Serguei Lavrov est arrivé mardi au Burkina Faso, où il devrait rencontrer le président de la Transition Ibrahim Traoré. Cette nouvelle tournée africaine devrait s'achever à N'Djamena au Tchad par un tête-à-tête avec le président Mahamat Idriss Déby , fraîchement élu et investi.