Guerre Israël-Hamas : Biden compte sur les pays arabes pour un cessez-le-feu

L'administration Biden a lancé une campagne intensive pour persuader le Hamas et Israël d'accepter une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, tout en faisant pression sur les nations arabes pour que le Hamas accepte les termes de la proposition.

Cette campagne intervient alors que le président américain Joe Biden a laissé entendre, dans une interview au magazine Time publiée mardi, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pourrait prolonger la guerre contre le Hamas afin d'assurer sa survie politique. M. Biden, qui a accordé cette interview il y a une semaine, a semblé atténuer ses critiques lors d'un bref échange avec les journalistes à la suite d'un discours sur l'immigration prononcé à la Maison Blanche.

En réponse à la question de savoir si M. Netanyahu fait de la politique avec la guerre, M. Biden a déclaré : "Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne le pense pas. Il essaie de résoudre le grave problème auquel il est confronté".

M. Netanyahu est confronté à une coalition d'extrême droite qui a menacé de faire éclater son gouvernement si le Premier ministre acceptait une nouvelle proposition de cessez-le-feu, que M. Biden a annoncée vendredi comme un plan israélien. Depuis lors, M. Biden et ses principaux collaborateurs ont non seulement fait pression pour qu'Israël et le Hamas approuvent l'accord, mais ils ont également contacté par téléphone les pays arabes et musulmans.

M. Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont tous passé des appels, et Brett McGurk, le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, se rendra dans la région cette semaine pour plaider en faveur de l'accord. Ce plan viserait à libérer les derniers otages israéliens détenus par le Hamas et à conduire au retrait progressif des troupes israéliennes de la bande de Gaza.

Depuis vendredi, M. Blinken s'est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Égypte, du Qatar, de l'Arabie saoudite, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, du Maroc et de l'Algérie, selon le département d'État. M. Blinken s'est également entretenu ce week-end avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, et avec Benny Gantz, un autre membre du cabinet de guerre de M. Netanyahu.

M. Biden s'est entretenu lundi avec l'émir du Qatar, dont le pays, avec l'Égypte, a joué un rôle majeur dans la négociation d'une trêve et la persuasion du Hamas d'en accepter une.

Cet entretien a été rapidement suivi d'une déclaration commune des dirigeants du groupe des sept démocraties avancées appelant "le Hamas à accepter cet accord, qu'Israël est prêt à mettre en œuvre, et nous demandons instamment aux pays ayant une influence sur le Hamas de contribuer à faire en sorte qu'il l'accepte". Le G7 comprend la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis.

Lundi également, M. Sullivan s'est entretenu avec son homologue turc de la "nécessité urgente pour le Hamas d'accepter la proposition d'Israël".

Un fonctionnaire de l'administration Biden a déclaré mardi que M. McGurk, qui a fait la navette entre Washington et les capitales du Moyen-Orient tout au long de la guerre pour s'entretenir avec les principaux acteurs de la région, retournerait dans la région cette semaine.

Les responsables américains affirment que le Hamas n'a pas encore répondu à la proposition qui leur a été envoyée jeudi et se sont montrés hostiles aux suggestions selon lesquelles M. Netanyahu n'est pas entièrement d'accord. Ils ont souligné à plusieurs reprises que les Israéliens avaient approuvé l'envoi de la proposition au Hamas la semaine dernière.

Mais deux membres importants de la coalition gouvernementale d'extrême droite de M. Netanyahu - le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich - ont menacé de quitter le gouvernement de M. Netanyahu s'il donnait son accord à la proposition. Cela entraînerait l'effondrement de la coalition.

M. Netanyahu a déclaré qu'il y avait certaines "lacunes" dans la façon dont M. Biden a présenté la proposition et qu'Israël n'accepterait pas un cessez-le-feu permanent avant "la destruction des capacités militaires et administratives du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël".

Dans l'interview accordée au Time le 28 mai, trois jours avant l'annonce de la proposition de cessez-le-feu, M. Biden a été interrogé sur les critiques en Israël suggérant que M. Netanyahu prolongeait la guerre pour des raisons de préservation politique. M. Biden a d'abord déclaré qu'il n'allait pas faire de commentaires, puis il a indiqué que "les gens ont toutes les raisons de tirer cette conclusion".

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes mardi que les commentaires du président dans le Time faisaient "référence à ce que de nombreuses critiques ont dit. Pour notre part, le président et le Premier ministre Netanyahu ne sont pas d'accord sur tout".

M. Kirby a toutefois déclaré que les États-Unis continueraient à travailler avec leur allié pour lutter contre le Hamas et faire approuver le plan de cessez-le-feu.