CIJ : l'Espagne veut se joindre à la plainte sud-africaine contre Israël

L'Espagne est devenue jeudi le premier pays européen à demander à un tribunal des Nations unies l'autorisation de se joindre à l'affaire de l'Afrique du Sud accusant Israël de génocide à Gaza.

L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice à la fin de l'année dernière. Elle a affirmé qu'Israël violait la convention sur le génocide dans le cadre de son assaut militaire qui a dévasté une grande partie de la bande de Gaza.

La Cour a ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, mais n'a pas ordonné de cessez-le-feu pour l'enclave. Israël n'a pas obtempéré et ne donne aucun signe de vouloir le faire.

"Nous prenons cette décision en raison de l'opération militaire en cours à Gaza", a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, à Madrid. "Nous voulons que la paix revienne à Gaza et au Moyen-Orient et, pour ce faire, nous devons tous soutenir le tribunal."

Le Mexique, la Colombie, le Nicaragua, la Libye et les Palestiniens attendent que la Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas, approuve leur demande de participation à l'affaire.

Israël nie commettre un génocide dans le cadre de son opération militaire visant à écraser le Hamas, déclenchée par ses attaques meurtrières du 7 octobre dans le sud d'Israël.

Le Hamas a tué 1 200 personnes et en a pris 250 autres en otage lors de ces attaques surprises. Les attaques aériennes et terrestres d'Israël ont tué 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils.

Une fois admise dans l'affaire, l'Espagne pourra présenter des observations écrites et s'exprimer lors d'audiences publiques.

La demande de l'Espagne est la dernière mesure prise par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez pour soutenir les efforts de paix à Gaza.

L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu un État palestinien le 28 mai, dans le cadre d'une action coordonnée des trois pays d'Europe occidentale. La Slovénie, membre de l'Union européenne au même titre que l'Espagne et l'Irlande, a fait de même et a reconnu l'État palestinien cette semaine.

Plus de 140 pays ont reconnu un État palestinien, soit plus des deux tiers des Nations unies, mais aucune des grandes puissances occidentales, y compris les États-Unis, ne l'a fait.

Si M. Sánchez a condamné les attaques du Hamas et s'est joint aux demandes de restitution des derniers otages israéliens, il n'a pas hésité à faire face à la réaction diplomatique d'Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré qu'en reconnaissant un État palestinien, le gouvernement de M. Sánchez était "complice de l'incitation au génocide contre les Juifs et aux crimes de guerre".

Le soutien de M. Sánchez aux Palestiniens est généralement approuvé en Espagne, où certains étudiants ont suivi leurs homologues américains en protestant sur les campus. Les Espagnols voteront dimanche pour les élections du Parlement européen.

L'année dernière, la Cour internationale de justice a autorisé 32 pays, dont l'Espagne, à se joindre à l'action intentée par l'Ukraine, selon laquelle la Russie aurait violé la convention sur le génocide en accusant faussement l'Ukraine d'avoir commis un génocide dans les régions de Louhansk et de Donetsk, dans l'est du pays, et en utilisant cette accusation comme prétexte à l'invasion.

Des audiences préliminaires ont déjà eu lieu dans le cadre de l'affaire de génocide contre Israël, mais le tribunal devrait mettre des années à rendre une décision finale.

M. Albares a déclaré que la décision de son gouvernement avait pour objectif immédiat d'accroître la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu'il suive les mesures provisoires de la Cour afin de mettre fin à l'effusion de sang à Rafah.

"J'insiste une fois de plus sur le fait que ces mesures provisoires doivent être respectées", a déclaré M. Albares. "C'est à la Cour de décider s'il s'agit ou non d'un génocide, et l'Espagne soutiendra bien entendu sa décision."

Début mai, Israël a envoyé des troupes dans la ville de Rafah, au sud du pays, dans le cadre d'une incursion qu'il a qualifiée de limitée, mais ces forces opèrent désormais dans les quartiers centraux de la ville. La semaine dernière, des frappes israéliennes ont eu lieu près d'une installation de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens à Rafah, affirmant qu'elles visaient des militants du Hamas. L'incendie qui a suivi a ravagé les tentes voisines abritant des familles déplacées, tuant au moins 45 personnes.

Plus d'un million de personnes ont fui Rafah depuis le début de l'opération, se dispersant dans le sud et le centre de Gaza dans de nouveaux camps de tentes ou s'entassant dans des écoles et des maisons.