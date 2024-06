RDC : la famille d'un Américain impliqué dans le putsch toujours incrédule

Les parents de Tyler Thompson, un jeune homme de 21 ans originaire de l'Utah, attendent des réponses désespérées sur le sort de leur fils depuis leur domicile dans une banlieue de Salt Lake City. Tyler fait partie des trois Américains arrêtés après une attaque malheureuse contre le palais présidentiel en République démocratique du Congo.

En avril, Tyler Thompson s'est rendu en Afrique avec son ancien coéquipier de football au lycée, Marcel Malanga, pour ce que sa famille croyait être des vacances toutes dépenses payées par le père de Marcel, Christian Malanga. Cependant, ce voyage apparemment innocent a pris une tournure dramatique.

Les autorités congolaises ont rapporté que Christian Malanga, qui se considérait comme le président d'un gouvernement de l'ombre en exil, a été tué le 19 mai lors d'une fusillade après avoir mené une audacieuse attaque contre le palais présidentiel à Kinshasa. Bien que le gouvernement congolais n'ait pas précisé si Tyler Thompson faisait partie des personnes arrêtées ou tuées, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux le montre entouré de soldats congolais, les mains attachées et le visage ensanglanté.

Une famille dans l'angoisse

La famille de Tyler vit dans l'angoisse, ne sachant pas s'il est toujours en vie. Deux semaines après son arrestation, ils luttent pour obtenir des informations et un contact avec les autorités américaines et congolaises. Jason Higbee, le beau-père de Tyler, a exprimé leur frustration lors d'une interview : "Nous avons besoin que les gens de l'ambassade poussent plus fort."

Les parents de Tyler craignent qu'il ait succombé à une maladie, ayant contracté le paludisme plus tôt dans son voyage, ou qu'il ait subi des lésions cérébrales suite aux coups visibles dans les vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Ils cherchent activement un avocat crédible au Congo et exhortent les responsables américains à considérer Tyler comme détenu à tort.

Contexte difficile

Christian Malanga, qui se percevait comme le leader d'un gouvernement de l'ombre, avait diffusé en direct son attaque à Kinshasa, entouré de ses hommes armés. Bien que Tyler n'apparaisse pas dans cette diffusion, d'autres vidéos montrent son arrestation violente. Malanga a été tué après avoir résisté à son arrestation, et au total, six personnes ont été tuées et des dizaines arrêtées lors de cette attaque et d'une autre contre un allié proche du président congolais, Vital Kamerhe.

Une porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Congo, Monica Shie, a déclaré qu'ils n'avaient pas encore eu accès aux prisonniers américains et ne savaient pas quand ils comparaîtraient devant le tribunal. Pendant ce temps, les parents de Tyler continuent d'espérer et de se battre pour obtenir des nouvelles.

Futur uncertain

Jared Genser, un avocat international spécialisé dans les droits de l'homme, a exprimé son scepticisme quant à une libération rapide de Tyler, Marcel, et du troisième prisonnier américain, Benjamin Reuben Zalman-Polun. "Je ne peux imaginer aucun scénario à court terme où le gouvernement américain plaiderait pour leur libération," a-t-il déclaré. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a condamné l'attaque et offert son aide au Congo pour l'enquête.

Tyler Thompson n'avait, selon sa famille, aucune connaissance des intentions politiques de Christian Malanga et ne prévoyait même pas de se rendre au Congo, leur itinéraire initial incluant seulement l'Afrique du Sud et l'Eswatini. Sa famille espère qu'il pourra être jugé individuellement, séparé de Marcel et des autres accusés.

Les parents de Tyler, Rebecca Higbee et Tyler Thompson Sr., ainsi que son jeune frère de 6 ans, Miles, attendent des nouvelles tout en essayant de rester optimistes. Rebecca se souvient des photos et des appels joyeux reçus de son fils au début de son voyage, croyant à l'époque qu'il s'agissait d'une expérience enrichissante.

Deux semaines sans contact de l'ambassade sont préoccupantes, mais pas inhabituelles dans des pays comme le Congo, a déclaré Jared Genser. Il a conseillé aux familles de rester implacables dans leurs demandes de communication rapide, car une détention prolongée sans contact peut cacher des actes de torture ou de mauvais traitements.

"Nous nous sentons impuissants de ne pas pouvoir lui parler,"* a déclaré le père de Tyler en larmes. *"Il n'y a aucune preuve qu'il soit encore en vie, alors nous vivons heure par heure."

Les efforts pour obtenir des informations et du soutien se poursuivent, et la famille de Tyler reste déterminée à le ramener à la maison sain et sauf. En attendant, ils continuent de faire appel aux élus de l'Utah et aux autorités américaines pour obtenir l'aide nécessaire.

L'espoir persiste, mais l'incertitude demeure alors que cette famille de l'Utah attend avec angoisse des nouvelles de leur fils, pris dans une situation qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.