RDC : un Polonais libéré après sa condamnation pour espionnage

Les autorités congolaises ont libéré un Polonais qui avait été condamné à la prison à vie pour espionnage, a déclaré mardi le chef de la diplomatie polonaise.

Mariusz Majewski est de retour en Europe, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Radek Sikorski sur X. M. Sikorski a mis en ligne une brève vidéo dans laquelle il semble s'entretenir avec M. Majewski au téléphone pour lui souhaiter la bienvenue. Il n'a pas précisé où se trouvait exactement M. Majewski.

M. Majewski, âgé de 52 ans, a été arrêté en République démocratique du Congo en février et a ensuite comparu devant un tribunal militaire dans ce pays d'Afrique centrale, accusé d'espionnage. La semaine dernière, il a été condamné à la prison à vie. Aucun détail n'a été communiqué quant à son lieu de détention.

Selon les allégations portées contre lui, il se serait "approché de la ligne de front avec des miliciens Mobondo", se serait déplacé le long de la ligne de front sans autorisation et aurait "pris des photos de lieux sensibles et stratégiques et observé secrètement des activités militaires".

Le Mobondo est une milice impliquée dans des violences intercommunautaires dans le sud-ouest de la RDC depuis 2022.

Le ministère polonais des Affaires étrangères affirme que M. Majewski était innocent. Le président Andrzej Duda s'est entretenu au téléphone la semaine dernière avec le président congolais Félix Tshisekedi afin d'obtenir la libération de Majewski.

La Pologne n'a pas de mission diplomatique en RDC.

La semaine dernière, le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Paweł Wroński, a déclaré, sans donner plus de détails, que Majewski "n'est pas un espion, c'est un membre d'un club de voyageurs" et qu'il ne faisait que suivre sa "passion dans la vie". Wroński a déclaré que son "comportement était le résultat d'un manque de connaissance des coutumes locales".

Au début du mois, l'armée congolaise a déclaré avoir déjoué une tentative de coup d'État et arrêté ses auteurs, dont certains étrangers. Plusieurs citoyens américains figurent parmi les personnes arrêtées.