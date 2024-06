Maroc : Rabat au cœur de l'industrie du jeu avec la Morocco Gaming Expo

Le Maroc a accueilli sa toute première foire du jeu électronique à Rabat, un événement qui a réuni des développeurs, des startups et des passionnés de jeux vidéo.

Sous l'égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Morocco Gaming Expo avait pour ambition de dynamiser l'industrie émergente du jeu dans le pays. L'événement, composé de quatre sections principales, offrait une plateforme d'exposition regroupant plus de 70 exposants, startups et développeurs de jeux, ainsi qu'une série de conférences réunissant 50 experts de l'industrie.

« Cette foire est un pas important pour le développement de l'industrie du jeu au Maroc », a déclaré Nissrine Souissi, directrice de la Morocco Gaming Expo. « Notre objectif est de familiariser le public avec le potentiel du secteur du jeu électronique et d'encourager les échanges et la coopération entre les acteurs locaux et internationaux ».

L'un des moments forts de l'événement a été la présence de Takaya Imamura, célèbre développeur de jeux vidéo indépendant et artiste comptant 30 ans d'expérience chez Nintendo. Imamura a suscité l'enthousiasme des fans alors qu'il signait des cartes et partageait son expertise lors de séances de questions-réponses.

"Je suis impressionné par l'engouement et l'intérêt pour l'industrie du jeu au Maroc", a déclaré Imamura. "Il y a un véritable potentiel ici pour l'innovation et la créativité".

L'événement a également été l'occasion pour des sociétés d'investissement de découvrir les opportunités de collaboration avec des startups de jeux locales. « Nous sommes ravis de pouvoir explorer les possibilités de partenariat avec les acteurs émergents de l'industrie du jeu au Maroc », a déclaré un représentant d'une société d'investissement présente à la foire.

La Morocco Gaming Expo a également été l'occasion pour le Ministère d'annoncer la création prochaine de la Rabat Gaming City, prévue pour ouvrir ses portes en septembre 2025. Ce projet vise à rassembler les principaux acteurs de l'industrie du jeu et à attirer les investissements étrangers dans le pays.

« La Rabat Gaming City sera un hub dynamique pour l'innovation et la collaboration dans le secteur du jeu », a déclaré Souissi. « Nous sommes impatients de voir comment cet écosystème stimulera la croissance de l'industrie au Maroc ».

La Morocco Gaming Expo s'est déroulée du 24 au 26 mai, marquant ainsi une étape importante dans le développement de l'industrie du jeu électronique dans le pays.