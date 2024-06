Gastronomie : des Burundais nommés aux James Beard Awards aux USA

Les propriétaires d'un restaurant d'Afrique de l'Est aux Etats-Unis figurent parmi les dizaines de finalistes des prestigieux James Beard Awards 2024.

Ces Oscars du monde culinaire récompenseront des restaurants et des chefs dans 22 catégories.

Hamissi Mamba et Nadia Nijimbere font partie des nommés. Ils ont fui le Burundi il y a une dizaine d’années et sont aujourd’hui les propriétaires du restaurant Baobab Fare à Detroit.

"Nous ne parlions pas la langue. Vous pouvez imaginer que la vie n'était pas facile pour nous deux et que nous ne pouvions pas trouver de travail. L'idée était alors : « Comment pouvons-nous nous en sortir ? Comment pouvons-nous survivre ? Nadia et moi avons eu l'idée d'ouvrir un restaurant", a déclaré Hamissi Mamba, finaliste du James Beard Award.

Depuis la pandémie de Covid-19, les nominés couvrent un plus large éventail de cuisines et d'expériences de chefs. Les catégories les plus attendues comprennent les prix décernés aux restaurateurs, chefs et restaurants les plus remarquables.

Le menu de leur restaurant propose du kuku, du poulet frit à la poêle dans une sauce piquante à la moutarde et à l'oignon, servi avec des frites de bananes plantains, des haricots jaunes mijotés et du riz à la noix de coco.

"En fait, c'est la troisième année que nous sommes nominés, d'abord en tant que demi-finaliste, dans une catégorie différente du James Beard. Et cette année a été très, très spéciale parce que nous avons été nominés pour la finale en tant que restaurateur exceptionnel." a dit Hamissi Mamba.

En tant que réfugiés, le parcours du couple pour ouvrir un commerce aux États-Unis a été difficile.

"Nous inspirons beaucoup de réfugiés - des réfugiés qui arrivent dans ce pays sans espoir et qui pensent un jour pouvoir remporter ce genre de titre. C'est une grande affaire. C'est important pour nous, parce que nous voulons montrer aux gens que ce monde peut être égalitaire", a indiqué Hamissi Mamba.

Après la formulation de critiques concernant le manque de diversité raciale et les allégations sur le comportement de certains candidats, les responsables de la Fondation se sont engagés à améliorer les normes éthiques et à mieux « refléter l'industrie ».

La cérémonie se tiendra lundi à Chicago.