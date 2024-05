Chine : Xi Jinping reçoit al-Sissi pour renforcer les liens avec l'Égypte

À la veille du Forum de coopération Chine-États arabes, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi s’est rendu à Pékin pour s’entretenir avec le président chinois.

Le président chinois Xi Jinping a reçu le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi, lors d'une cérémonie de bienvenue en grande pompe, devant l'immense Palais du peuple.

La rencontre visant à renforcer les liens entre les deux pays a permis la signature des accords de coopération entre la Chine et l’Egypte concernant l'initiative « la Ceinture et la Route » dans les domaines de la science et de la technologie, du commerce et de l'investissement.

Le président égyptien participe également à la séance d'ouverture de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes aux côtés des dirigeants de Bahreïn, des Émirats arabes unis, de la Tunisie et du secrétaire général de la Ligue arabe.

Le président chinois s’entretiendra avec les quatre chefs d’État afin d’échanger des points de vue sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.