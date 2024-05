La Chine s'associe au développement de l'agriculture au Cap-Vert

Le Cap-Vert, un archipel de dix îles, dont neuf sont habitées, est un petit État insulaire en développement (PEID) d'Afrique de l'Ouest qui subit de plus en plus les effets du changement climatique.

En 2018, une grave sécheresse a frappé le pays où environ un quart de la population dépend de l'agriculture comme principal revenu. Depuis lors, les précipitations ont été plus rares et plus imprévisibles que les années précédentes, entraînant une baisse significative de la production alimentaire et des pertes de pâturages. Associée à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’important secteur du tourisme, cette situation a culminé avec un pic d’insécurité alimentaire dans tout le pays en 2022.

Willy Gonçalves, 29 ans, originaire de Santiago, la principale île du Cap-Vert, est directeur d'une pépinière dans laquelle il travaille depuis l'âge de neuf ans. Il a été témoin direct des effets du changement climatique sur l’agriculture du pays.

"À partir de 2017, nous avons commencé à ressentir plus fortement ces changements climatiques ici au Cap-Vert. Nous avons commencé à avoir plus de parasites, plus de difficultés et depuis lors, tout ce que nous avons planté est un combat. Avant, tout ce que nous plantions, nous pouvions le récolter, maintenant, nous ne le pouvons plus à cause du changement climatique." affirme le jeune agriculteur.

Comme la plupart des autres PEID, Cabo Verde dépend fortement des importations : 80 pour cent de sa nourriture sont importés. Cela rend la sécurité alimentaire du pays vulnérable aux chocs mondiaux tels que les conflits ou les catastrophes.

Même si la sécurité alimentaire s’est améliorée depuis, la production alimentaire et l’agriculture souffrent toujours.

Avec les changements climatiques, l’érosion des sols s’est accentuée et la fertilité des sols a chuté, sans parler de l’explosion des ravageurs des plantes dans le pays. La hausse des températures a fait du Cap-Vert un foyer dans lequel ces nouveaux ravageurs peuvent prospérer. La légionnaire d'automne est arrivée en 2017 et a depuis fait des ravages dans les cultures de maïs. Les mouches des fruits qui attaquent en particulier les récoltes de mangues, et les vers de tomates, du nom de leur cible privilégiée, sont d'autres ennemis redoutables.

Par l’intermédiaire de la FAO, le Cap-Vert a demandé une assistance pour lutter contre ces défis croissants. et c’est exactement ce que la Chine pourrait offrir, ayant elle-même surmonté bon nombre de ces défis dans l’immensité de son propre pays.

"Dans le cadre de notre coopération avec la FAO, nous avons un partenariat Sud-Sud avec la Chine. Cette coopération nous permet de renforcer les capacités de nos producteurs et techniciens, d’apporter de la technologie, de partager des connaissances et des technologies entre la Chine et le Cap-Vert avec l’aide de la FAO." déclare Gilberto Silva, ministre de l'Agriculture et de l'Environnement.

Le projet de coopération Sud-Sud associe les technologies et l'expérience des pays visiteurs aux besoins et demandes des pays hôtes, en transférant les connaissances et l'expertise par le biais de partenariats. La Chine transmet au Cap-Vert ce qu’elle a appris dans ses propres paysages ruraux, remarquablement similaires à ceux de l’intérieur de cette petite île.

Le projet dispose d'un groupe de sept experts chinois dans différents domaines, notamment la lutte antiparasitaire, la gestion des sols et de l'eau, la fertilisation et la production animale, et ils travailleront en étroite collaboration avec les agriculteurs capverdiens au cours des trois prochaines années.

" Après les essais, nous établirons une norme pour la lutte biologique contre les ravageurs, qui sera promue au Cap-Vert. Cela améliorera considérablement l’efficacité de la lutte contre les ravageurs des cultures à grande échelle, réduisant considérablement les pertes de rendement causées par les ravageurs et garantissant une augmentation de la production de cultures vivrières et horticoles." explique Yanhua Zeng, expert chinois en horticulture et en sols.

Le Cap-vert, comme de nombreux PEID, importe la majorité de ses produits alimentaires, y compris le fourrage pour animaux. Cela rend le pays très vulnérable aux chocs du marché qui affectent les prix des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, faisant ainsi de l'augmentation de la production fourragère nationale une tâche importante pour le secteur privé.