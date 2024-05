Sénégal : découvrir l'exposition "Brésil et Afrique, une histoire partagée"

« Si la mer avait des balcons, Ponts sur l'abîme et (Autres) fondations », cette trilogie de l’artiste brésilienne Aline Motta trône sur le débarcadère de l’île de Gorée depuis quelques jours.

Cette exposition intitulée "Brésil et Afrique, une histoire partagée" nous replonge dans le passé colonial commun aux Afro-descendants. Une histoire qui est aussi celle de l'artiste visuelle Aline Motta.

On peut admirer deux clichés, à l’image de ces deux clichés, intitulés « Natural daughter ». L'un étant une image historique et l'autre sa version contemporaine, prise au même endroit, dans une plantation, à 200 ans d’intervalle.

"Ici, on retrouve Claudia Mamédé, qui est une femme qui habite aujourd’hui sur la plantation, qui est une Afro-descendante et qui a pris la place de la fille du maître, qui est assise et également qui se tient debout à la place de l’esclave. Elle tient une cage avec un grillage qui est partiellement ouvert, partiellement fermé qui peut peut-être métaphoriquement poser question aujourd’hui : dans quelle mesure les Afro-descendants sont-ils véritablement libres." explique la curatrice de l'exposition Aude Leveau.

Ces œuvres sélectionnées par la Fondation Dapper abordent les conséquences contemporaines de la traite transatlantique et de la colonisation.

Une sorte d’invite à une réflexion sur nos identités multiples, notre relation au passé et notre présence dans le monde d'aujourd'hui.

"_Ça raconte cette histoire des Afro descendants qui ont été arrachés à leurs terres, ça parle d’identité, de construction raciale et tous ces sujets-là sont aujourd’hui importants pour nous. Que ce soit pour les Africains qui sont sur le continent, pour les diasporas et les Afro descendants parce qu’ensemble nous__sommes plus forts et il est important qu’il y ait de plus en plus d’initiative de ce genre surtout dans des lieux aussi symboliques que celui-ci.",_a déclaré Cindy, une touriste belge d’origine congolaise.

Difficile, en effet, de trouver un lieu plus expressif que l’île mémoire de Gorée pour accueillir ces œuvres réalisées sur trois continents. Un travail où l'eau, symbole des liens transatlantiques et de la guérison, est omniprésente.

L’exposition devait être présentée en off durant la Biennale de Dakar, décalée en novembre prochain. En attendant, le public de Gorée peut bien profiter de ces clichés de l’artiste Aline Motta.