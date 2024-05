Afrique du Sud : à quoi s'attendre pour les élections du 29 mai ?

L'Afrique du Sud à l'heure du choix, à l'occasion d'élections cruciales. La bataille qui s'annonce très rude entre les principaux partis ; en témoignent ces affiches de campagne à une dizaine de jours seulement du scrutin.

Ces élections évalueront sûrement, l'amour restant entre le peuple et son parti de Congrès national africain - au pouvoir depuis la fin de la lutte anti-apartheid, il y a 30 ans.

Le président Cyril Ramaphosa et l'ANC luttent pour conserver leur majorité parlementaire et les sondages d'opinion prédisent que le parti obtiendra probablement moins de 50 % du vote national pour la première fois lors de l'élection du 29 mai.

Cela ne signifie pas que l'ANC, en proie à des difficultés, ne sera plus au pouvoir dans l'économie la plus avancée d'Afrique.

Même si la célèbre organisation autrefois dirigée par Nelson Mandela a vu sa popularité décliner, personne ne s'est hissé au rang de remplaçant.

Au contraire, certains Sud-Africains qui se sont détournés de l'ANC sont allés chercher des réponses auprès d'un éventail de partis d'opposition.

On s'attend donc à ce que l'ANC remporte la plus grande partie des suffrages.

Mais sans majorité absolue, il devrait former une coalition pour rester au gouvernement et maintenir Ramaphosa pour un second et dernier mandat en tant que président.

Pour un pays clé du continent africain, cela pourrait entraîner de nouvelles complications, étant donné que certaines coalitions récentes au niveau local ont été des échecs spectaculaires.

Alors que la plupart des Sud-Africains semblent prêts à exprimer leur mécontentement à l'égard de l'ANC dans un moment décisif, un gouvernement de coalition pourrait ne pas résoudre facilement les grands problèmes du pays, qui comprennent les niveaux de chômage et d'inégalité les plus élevés au monde.

« Les coalitions dans les différentes métros (municipalités) nous ont également appris qu'elles ne sont fondées sur aucun principe, et si nous pouvions avoir cela, il est possible que nous nous dirigions encore vers une grande instabilité en Afrique du Sud », a déclaré à l'Associated Press le Dr Levy Ndou, analyste politique à l'université de technologie de Tshwane :

« À mon avis, c'est quelque chose que nos dirigeants doivent essayer d'éviter.

Les Sud-Africains ne votent pas directement pour leur président, mais décident de la composition du Parlement, appelé Assemblée nationale.

Pour ce faire, ils choisissent des partis qui obtiennent des sièges au Parlement en fonction de leur part du vote national.

L'Assemblée nationale, qui compte 400 membres, élit ensuite le président, c'est-à-dire que le parti qui a la majorité choisit le chef de l'État.

Depuis les premières élections multiraciales de 1994, l'ANC a toujours été majoritaire, mais cette fois-ci, il pourrait devoir conclure des accords avec d'autres partis afin d'obtenir les 201 voix nécessaires pour réélire M. Ramaphosa, âgé de 71 ans, et former un gouvernement.

Les élections commencent effectivement vendredi et samedi, lorsque les citoyens sud-africains vivant à l'étranger votent dans les ambassades et les missions étrangères.

L'élection principale aura lieu le 29 mai dans les neuf provinces. Elles détermineront la composition des assemblées législatives nationales et provinciales.

Un peu plus de 27 millions de personnes, sur une population de 62 millions d'habitants, sont inscrites sur les listes électorales pour ce qui n'est que la septième élection nationale entièrement démocratique du pays depuis le démantèlement de l'apartheid.

Soixante-dix partis politiques sont inscrits pour le scrutin, le plus grand nombre jamais enregistré, et les candidats indépendants seront autorisés à se présenter pour la première fois.

Le sort de l'ANC fait la une des journaux : Ramaphosa est le leader du parti et le visage de sa campagne.

La principale opposition est l'Alliance démocratique centriste (DA). Elle a conclu un accord avec quelques petits partis dans l'espoir que leurs voix, combinées puissent forcer l'ANC à quitter complètement le gouvernement.

Les sondages indiquent qu'ils sont loin du compte.

Les Combattants pour la liberté économique (EFF), parti d'extrême gauche, sont le troisième plus grand parti et sont dirigés par Julius Malema, un ancien leader de la jeunesse de l'ANC.

Lors des dernières élections nationales, la DA a obtenu 20 % des voix et l'EFF 10 %, contre 62 % pour l'ANC.

Aucun des deux partis d'opposition ne semble avoir vu sa popularité augmenter de manière significative. Cela s'explique en grande partie par les dizaines d'autres partis, dont beaucoup sont nouveaux, qui ont obtenu de faibles parts de marché.

Si 80 % de la population sud-africaine est noire, il s'agit d'une société multiraciale et multiculturelle, avec cinq groupes raciaux définis, de nombreuses ethnies et 12 langues officielles. Un tableau politique tout aussi diversifié commence à se dessiner.

Parmi les nouveaux partis, uMkhonto weSizwe (qui signifie Lance de la nation) a attiré le plus d'attention parce qu'il est dirigé par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui a tourné le dos à l'ANC qu'il dirigeait autrefois dans une lutte acharnée avec Ramaphosa, l'homme qui l'a remplacé.

Le chômage et la pauvreté sont les problèmes les plus urgents pour la majorité de la population.

Bien que l'Afrique du Sud soit considérée comme le pays le plus avancé d'Afrique, ses contradictions sont flagrantes. Le taux de chômage y est de 32 % - le plus élevé au monde - et plus de la moitié des Sud-Africains vivent dans la pauvreté, selon la Banque mondiale.

Cette situation est à l'origine de la majeure partie du mécontentement, car des millions de Noirs pauvres estiment que l'ANC n'a pas suffisamment amélioré leurs conditions de vie, trois décennies après l'apartheid, qui a brutalement opprimé les Noirs au profit de la minorité blanche.

Le taux élevé de crimes violents, les multiples scandales de corruption au sein du gouvernement au fil des ans, la défaillance de certains services publics de base et une crise au sein de l'entreprise publique de fourniture d'électricité qui a entraîné des coupures d'électricité à intervalles réguliers dans tout le pays pour économiser l'énergie sont d'autres problèmes électoraux majeurs qui sont considérés comme éloignant les électeurs de l'ANC.

Ces coupures se sont atténuées à l'approche des élections, mais elles ont suscité la colère de la population et aggravé la situation d'une économie en difficulté.