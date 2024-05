Le clip de campagne de l'Alliance démocratique enflamme l'Afrique du Sud

Une vidéo de campagne du parti d'opposition sud-africain montrant le drapeau du pays en flammes a ravivé les tensions à quelques semaines d'élections nationales considérées comme les plus importantes depuis la fin du système de ségrégation raciale de l'apartheid, il y a 30 ans.

L'Alliance démocratique, parti d'opposition, affirme que cette publicité est une représentation symbolique de ce qui, selon elle, arrivera au pays si le Congrès national africain (ANC), au pouvoir, forme une coalition avec deux autres partis pour rester au pouvoir après les élections du 29 mai.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui dirige l'ANC, a qualifié cette publicité de "méprisable" et de "trahison".

La chaîne publique SABC a déclaré jeudi qu'elle ne diffuserait pas la vidéo en raison d'un prétendu "tollé de la part des Sud-Africains" et que sa diffusion ne ferait qu'"alimenter le tollé".

Certains estiment que la publicité dépeint avec précision les problèmes profonds de l'économie la plus avancée du continent africain.

Dans la vidéo, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur les pages de l'Alliance démocratique, un narrateur déclare : "Cette élection est une question de survie". La voix ajoute : "Unissons-nous pour sauver l'Afrique du Sud". La vidéo passe ensuite en sens inverse et le drapeau émerge intact, avec la légende "VOTE DA".

L'Alliance démocratique a présenté des publicités controversées lors des élections précédentes, mais ses détracteurs estiment que brûler le drapeau - symbole de la libération de l'apartheid pour de nombreuses personnes - va trop loin, bien que le fait de brûler le drapeau national ne soit pas illégal en Afrique du Sud.

Le drapeau multicolore a été adopté après les premières élections multiraciales qui ont porté l'ANC au pouvoir sous la direction de Nelson Mandela en 1994 et ont officiellement mis fin à l'apartheid.

"C'est ce drapeau qui nous unit tous", a déclaré M. Ramaphosa en début de semaine. "Il est méprisable qu'un parti politique, qui cherche à s'exprimer, aille brûler ce symbole de notre unité. Le symbole de notre existence en tant que nation. Et je pense que c'est une trahison".

Les connotations raciales demeurent dans le pays, qui est encore mal à l'aise face à son histoire de ségrégation brutale. L'Alliance démocratique, parti d'opposition, est le seul des principaux partis politiques sud-africains à être dirigé par un homme politique blanc et a parfois été accusé de privilégier les intérêts de la minorité blanche du pays.

Thuli Madonsela, qui a participé à la rédaction d'une nouvelle Constitution démocratique après la fin de l'apartheid, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X qu'elle craignait que les concepteurs de la publicité ne nourrissent "une rage inconsciente contre notre drapeau".

Le chef de file de la DA, John Steenhuisen, a déclaré lors d'un discours de campagne dans la ville de Johannesburg jeudi que la vidéo était "la publicité politique la plus réussie de notre histoire démocratique", affirmant que plus de 4 millions de personnes l'avaient visionnée en ligne et que "des millions d'autres" l'avaient vue ou entendue sur d'autres chaînes de télévision et stations de radio.

Il a déclaré que M. Ramaphosa et les antécédents de corruption et de mauvaise gestion de l'ANC sont à blâmer pour la crise économique qui frappe actuellement l'Afrique du Sud, avec un taux de chômage officiel de 32 %, le plus élevé au monde. Selon la Banque mondiale, plus de 30 millions de Sud-Africains vivent dans la pauvreté.

Les analystes prédisent que les élections marqueront un tournant pour l'Afrique du Sud et que l'ANC perdra pour la première fois sa majorité parlementaire, ce qui l'obligera à former une coalition pour rester au pouvoir.

Certains estiment que l'annonce de campagne de la DA est légitime. Mercredi, la SABC a publié une interview de Solly Moeng, un analyste politique noir.

"Le pays est en ébullition, il brûle", a déclaré M. Moeng. "La DA représente le pays, le symbole du pays, qui souffre, qui est dans la tourmente, qui brûle. Il n'y a rien de mal à cela."