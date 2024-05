Israël célèbre ses 76 ans d'indépendance sous le signe de la guerre à Gaza

Israël a commencé lundi les célébrations du Jour de l'Indépendance au coucher du soleil, alors que les espoirs de mettre fin à la guerre de Gaza, qui dure depuis 7 mois, s'amenuisent.

Un conflit qui plonge le pays dans une grave crise politique due à l'intensification des manifestations antigouvernementales et à la multiplication des divisions internes.

Alors que le pays célèbre son 76e anniversaire, les feux d’artifice ont été annulés et la traditionnelle cérémonie d’allumage des flambeaux au cimetière national de Jérusalem sera enregistrée pour les téléspectateurs au lieu d’être retransmise en direct.

« Il est important pour nous de montrer au Hamas que nous sommes forts et que notre pays est important pour nous et que nous continuons à sortir et que nous vivons toujours nos vies », a déclaré Shiri Simon, une programmeuse informatique de la ville ultra-orthodoxe de Bnei Barak.

Simon a déclaré que l’idée des otages toujours détenus à Gaza et des soldats combattant dans l’enclave n’était jamais loin de son esprit.

"Ce n'est pas un jour ordinaire parce que le pays est dans une situation très compliquée et, bien sûr, tous les soldats et tous les blessés sont dans nos cœurs et, bien sûr, il y a encore beaucoup de gens à Gaza et nous ne le faisons pas". Je ne sais pas où ils sont", a-t-elle déclaré.

La guerre a commencé le 7 octobre lorsque le Hamas a attaqué le sud d'Israël, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en enlevant environ 250 autres.

Israël affirme que les militants détiennent toujours une centaine d'otages et les restes de plus de 30 autres.

Sept mois de bombardements et d'opérations terrestres israéliennes à Gaza ont tué plus de 35000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires locales.