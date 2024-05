Mali : HRW accuse le GSIM de massacres de civils dans 2 villages

Un groupe extrémiste lié à Al-Qaïda a perpétré des massacres dans deux villages du centre du Mali en janvier, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport mercredi, dans un crime de guerre apparent qui a poussé des milliers de personnes à fuir leurs maisons.

Le groupe connu sous le nom de GSIM a tué au moins 32 personnes, dont trois enfants, lors d'attaques menées le 27 janvier dans les villages d'Ogota et d'Ouémbé, et a incendié plus de 350 maisons, a indiqué le rapport, citant des villageois qui ont décrit le carnage comme étant motivé par des considérations ethniques.

Le rapport fait également état d'un autre incident au cours duquel un groupe armé ethnique a tué 13 personnes et enlevé 24 civils dans deux autres villages du centre du Mali le 6 janvier.

"Les groupes armés islamistes et les milices ethniques attaquent brutalement les civils sans crainte de poursuites judiciaires", a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch. "Les autorités doivent agir pour mettre fin aux cycles meurtriers de violence et de meurtres par vengeance et mieux protéger les civils menacés."

Ces attaques s'inscrivent dans un cycle de meurtres de représailles dans le centre du Mali, où opèrent des extrémistes et des groupes armés ethniques, a déclaré Human Rights Watch. Certains groupes ethniques comme les Peuls ont été pris pour cible par les milices dogons et bambaras, qui les accusent de soutenir des groupes extrémistes tels que le GSIM.

Les survivants des attaques ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils étaient ciblés en raison de leur appartenance ethnique et ont appelé le gouvernement à faire davantage pour les protéger.

Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, a lutté contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. À la suite de coups d'État militaires dans ces trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

En décembre 2023, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali s'est retirée du pays à la demande de la junte.

"Nous avons toujours demandé une présence militaire, mais le gouvernement dit que l'armée n'a pas les effectifs nécessaires pour l'assurer", a déclaré à l'Associated Press un habitant de Ségué, un village du centre du Mali.

Les autorités maliennes se sont refusées à tout commentaire.