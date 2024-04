L'armée malienne annonce la mort d'un haut commandant de l'EIGS

Un haut commandant du groupe État islamique recherché pour la mort des forces américaines au Niger a été tué lors d'une opération menée par les forces de l'État malien, a déclaré l'armée du pays.

Abu Huzeifa, connu sous le pseudonyme de Higgo, était un commandant du groupe connu sous le nom d'État islamique dans le Grand Sahara. Le département d'État américain avait annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information le concernant.

Huzeifa est soupçonné d'avoir aidé à mener une attaque en 2017 contre les forces américaines et nigériennes à Tongo Tongo, au Niger, qui a entraîné la mort de quatre Américains et de quatre soldats nigériens. À la suite de cette attaque, l'armée américaine avait réduit ses opérations avec ses partenaires locaux au Sahel.

"L'identification et les indices recueillis confirment la mort d'Abu Huzeifa dit Higgo, un terroriste étranger de grande renommée", a déclaré l'armée malienne dans un communiqué lundi en fin de journée.

Moussa Ag Acharatoumane, chef d'un groupe armé touareg allié à l'État, a déclaré que ses forces avaient participé à l'opération et que celle-ci s'était déroulée dans le nord du Mali.

Une photo de Huzeifa diffusée par la télévision d'État le montre en treillis militaire, avec une longue barbe noire et une mitrailleuse à la main.

Le Mali a connu deux coups d'État depuis 2020 au cours d'une vague d'instabilité politique qui a balayé l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le pays lutte depuis plus de dix ans contre une insurrection de plus en plus grave menée par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

L'assassinat du commandant du groupe État islamique au cours du week-end "pourrait signifier moins de violence contre les civils dans la région, mais la menace reste élevée car il y a certainement des dirigeants avec une brutalité similaire prêts à prendre le contrôle et à faire leurs preuves", a déclaré Rida Lyammouri du Centre politique pour le nouveau Sud, un groupe de réflexion basé au Maroc.

Le colonel Assimi Goita, qui a pris le pouvoir après le second coup d'État de 2021, a promis de mettre fin à l'insurrection. La junte au pouvoir a coupé les liens militaires avec la France en raison d'une frustration croissante face à l'absence de progrès après une décennie d'assistance, et s'est tournée vers les mercenaires russes du groupe Wagner pour obtenir un soutien en matière de sécurité.

Le Mali a également formé une alliance de sécurité avec le Niger et le Burkina Faso, qui luttent eux aussi contre des insurrections de plus en plus graves et ont également connu des coups d'État ces dernières années. Bien que leurs armées aient promis de mettre fin aux insurrections après avoir déposé leurs gouvernements élus respectifs, les analystes des conflits affirment que la violence s'est au contraire aggravée sous leurs régimes. Les trois pays ont des frontières communes dans la région du Sahel, touchée par les conflits, et leurs forces de sécurité sont débordées dans la lutte contre la violence djihadiste.