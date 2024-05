RCA : un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Bozizé

BANGUI, République Centrafricaine (AP) - Un tribunal de la République Centrafricaine, soutenu par la communauté internationale, a émis mardi un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président en exil du pays, François Bozizé, pour des violations des droits de l'homme commises entre 2009 et 2013, a déclaré un porte-parole.

La Cour pénale spéciale a été créée dans la capitale, Bangui, pour juger les crimes de guerre et autres violations des droits de l'homme commis lors des coups d'État et des violences que le pays a connus depuis 2003.

Le porte-parole de la Cour, Gervais Bodagy Laoulé, a déclaré que le mandat concernait des crimes commis sous la direction de Bozizé dans une prison civile et dans un centre d'entraînement militaire dans la ville de Bossembélém, où de nombreuses personnes ont été torturées et tuées.

Le mandat couvre des crimes commis entre 2009 et 2013 par la garde présidentielle et d'autres forces de sécurité, a déclaré M. Laoulé.

M. Bozizé vit actuellement en exil en Guinée-Bissau, où le président Umaro Sissoco Embaló a déclaré à l'Associated Press qu'il n'avait reçu aucune demande de Bangui concernant le mandat d'arrêt, et que les lois du pays n'autorisaient pas l'extradition.

Ibrahim Nour, dont le père a été torturé et tué dans la tristement célèbre prison de Bossembélé, s'est félicité du mandat d'arrêt.

"La justice est peut-être lente, mais elle finira par rattraper les bourreaux. C'est pourquoi je me réjouis du mandat d'arrêt lancé contre les hommes qui ont tué mon père et pour lesquels nous attendons des explications afin de pouvoir commencer à faire notre deuil", a déclaré M. Nour.

Le tribunal a été créé en 2015, mais il lui a fallu plusieurs années pour commencer à fonctionner. Human Rights Watch a décrit sa création comme une étape importante pour faire avancer la justice pour les victimes de crimes graves.

Patryk Labuda, expert en droit pénal international à l'Académie polonaise des sciences, a déclaré à l'AP que le mandat délivré mardi envoie un message sur l'intention du tribunal de poursuivre les actes répréhensibles de l'État.

"Ce mandat d'arrêt est certainement l'un des événements les plus marquants des cinq années d'activité de la Cour", a déclaré M. Labuda.

M. Bozizé a pris le pouvoir par un coup d'État en 2003 et a été renversé par les rebelles de la Seleka, majoritairement musulmans, dix ans plus tard. Cela a conduit à une guerre civile entre les rebelles et les milices majoritairement chrétiennes, marquée par des atrocités de violence sectaire et l'utilisation forcée d'enfants-soldats.

Les États-Unis et les Nations unies ont sanctionné Bozizé pour avoir alimenté la violence.

L'ONU, qui a une mission de maintien de la paix dans le pays, estime que les combats ont fait des milliers de morts et déplacé plus d'un million de personnes, soit un cinquième de la population. En 2019, un accord de paix a été conclu entre le gouvernement et 14 groupes armés, mais les combats se poursuivent.

Plus de dix ans après le début de la guerre civile, environ 10 000 enfants combattent toujours aux côtés de groupes armés en République Centrafricaine, a déclaré le gouvernement au début de l'année.

"C'est un grand jour pour nous, victimes, d'apprendre que François Bozizé est visé par un mandat d'arrêt international", a déclaré Audrey Yamalé, membre de l'Association des victimes de la crise de 2013. "Mais ne nous arrêtons pas là. Nous souhaitons que la Guinée-Bissau coopère à son extradition."