Niger : les USA termineront leur retrait d'ici le 15 septembre

Les États-Unis et le Niger ont convenu que les troupes américaines quitteraient le pays « au plus tard » le 15 septembre, ont-ils annoncé dimanche dans un communiqué commun.

Ils ont déclaré que les deux pays étaient "parvenus à un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines, qui a déjà commencé".

Les États-Unis comptent sur le Niger comme base principale pour surveiller les activités jihadistes régionales.

La junte militaire qui a pris le pouvoir l'année dernière a déjà ordonné le départ des troupes françaises, tout en se rapprochant de la Russie.

Le communiqué salue les "sacrifices conjoints des forces nigériennes et américaines dans la lutte contre le terrorisme", ajoutant que le retrait n'affectera pas la poursuite des relations américano-nigériennes.

"Les États-Unis et le Niger sont engagés dans un dialogue diplomatique permanent pour définir l'avenir de leurs relations bilatérales", peut-on lire.

L'accord a été conclu à l'issue de négociations marathon entre les deux pays à Niamey.

En mars, le Niger a annoncé la fin de son accord militaire avec les États-Unis. Le porte-parole militaire, le colonel Amadou Abdramane, a accusé les États-Unis d'élever des objections quant aux alliés choisis par le Niger.

Le colonel Abdramane a condamné les États-Unis pour leur "attitude condescendante" et leurs "menaces de représailles".

Les tensions se sont accrues entre les États-Unis et le Niger après le renversement du président élu Mohamed Bazoum l’année dernière.

Le Niger se trouve dans la région africaine du Sahel, considérée comme le nouvel épicentre mondial du groupe État islamique.

Les forces américaines ont utilisé deux bases militaires au Niger pour surveiller les groupes militants islamistes au Sahel.

Les États-Unis ont construit il y a six ans une base militaire de 100 millions de dollars (80 millions de livres sterling) dans la ville centrale d’Agadez, à 750 km (460 miles) au nord-est de Niamey.

Elle a joué un rôle clé dans la stratégie américaine de lutte contre les djihadistes en Afrique de l’Ouest.

Les États-Unis comptent plus de 1 000 soldats stationnés sur cette base.

C'est la deuxième puissance occidentale à se retirer du Niger.

L'année dernière, le Niger a expulsé les troupes françaises de l'ancienne puissance coloniale, qui avaient également été déployées pour combattre les djihadistes.

À mesure que le Niger s’éloigne de l’Occident, il se rapproche de la Russie.

Le mois dernier, des instructeurs militaires russes sont arrivés au Niger dans le cadre d'un nouvel accord avec ses chefs militaires.

Le Niger s’est également séparé des démocraties locales et a recherché des alliances régionales plus solides avec les autres pays dirigés par la junte, le Burkina Faso et le Mali.

Le trio a quitté la Cedeao, l'organisme régional ouest-africain qui s'opposait à leurs prises de pouvoir militaires.

Ils ont également quitté la force du G5 Sahel soutenue par la France, la jugeant inefficace et portant atteinte à la souveraineté africaine, et ont lancé leur propre pacte de défense appelé Alliance des États du Sahel.