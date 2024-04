NBA : Joel Embiid souffre de la paralysie de Bell

La star NBA des Philadelphia 76ers, Joel Embiid, a annoncé jeudi, qu'il est atteint de la maladie de Bell.

Il s’agit d’une paralysie partielle, provoquée par l'inflammation du nerf facial qui contrôle les muscles du visage.

"Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suppose que c'est normal. Je pense que ça a commencé un jour ou deux avant le match contre Miami, avec de mauvaises migraines, et je pensais que ce n'était rien. D'habitude, je n'aime pas vérifier, mais pour une raison ou une autre, j'ai fini par devoir en parler à quelqu'un. C'est pourquoi le match de Miami. Je ne le sentais pas. Et puis, évidemment, ces derniers temps. Je suis sûr que si vous cherchez les symptômes sur Google, vous savez ce que c'est. Oui. C'est assez ennuyeux avec le côté gauche de mon visage, ma bouche et mon oeil. Ce n'est pas facile. Mais je ne suis pas un lâche. Je vais continuer à me battre malgré tout. Oui, c'est malheureux. C'est ainsi que je vois les choses. Mais ce n'est pas une excuse. Il faut continuer à se battre", explique-t-il.

La maladie de Bell peut avoir plusieurs causes comme l'infection par un virus comme l'herpès ou encore le Covid-19. Dans la grande majorité des cas, cette paralysie est temporaire.

Malgré la maladie, Joel Embiid a su mettre sa douleur physique et mentale de côté pour discuter le match de jeudi soir contre Miami. Il a porté son équipe vers une victoire de 125 à 114 dans le troisième match de leur série du premier tour de la Conférence de l'Est.