Nigeria : le joueur d'échecs Tunde Onakoya accueilli comme un champion

Après avoir établi le nouveau record du monde du plus long marathon d'échecs la semaine dernière à New York, le joueur d'échecs nigérian Tunde Onakoya fait son retour dans son pays, au Nigéria.

Accueilli à l’aéroport international de Lagos comme un héros par ses parents et ses supporteurs, Tunde Onakoya a joué contre Shawn Martinez, un champion d'échecs américain, conformément aux directives du Guinness World Record selon lesquelles toute tentative de battre le record doit être faite par deux joueurs qui joueraient sans interruption pendant toute la durée du match.

"J'ai essayé d'attirer l'attention sur le travail que je fais. Je suis donc très fière de ce moment, parce que je peux le partager avec tant de gens. Depuis l'aéroport, vous savez, depuis Abuja, tout le monde m'arrête et me dit : « Je suis si fière de toi, tu nous as rendu fiers ». Je pense que c'est le meilleur sentiment que l'on puisse ressentir »", confie le détenteur du record du monde d'échecs.

Le Nigérian de 29 ans s'était donné l’objectif de récolter 1 million de dollars pour l'éducation des enfants en Afrique en jouant à l’échec pendant 58h, mais l'argent collecté grâce au jeu reste insuffisant.

"Nous avions pour objectif de collecter un million de dollars, mais nous n'avons réussi à réunir que 150 000 dollars. Je suis le fondateur de Chess in Slums Africa, une organisation à but non lucratif qui utilise le jeu d'échecs comme cadre pour permettre aux enfants des communautés défavorisées d'accéder à l'éducation", déclare Tunde Onakoya.

Créée en 2018, son association apprend aux enfants de quartiers défavorisés de Lagos à jouer de ce jeu de société qui permet de développer des qualités intellectuelles, l'attention, la mémoire, l'analyse et la créativité.

En jouant pendant 60 heures, Tunde Onakoya a dépassé le record du marathon d'échecs de 56 heures, 9 minutes et 37 secondes, réalisé en 2018 par les Norvégiens Hallvard Haug Flatebø et Sjur Ferkingstad.