USA : le Nigérian Tunde Onakoya s'attaque au marathon d'échecs

Tunde Onakoya, 29 ans, champion d'échecs nigérian et défenseur de l'éducation des enfants, tente actuellement de jouer aux échecs de manière ininterrompue pendant 58 heures à Times Square, à New York, pour battre le record mondial du plus long marathon d'échecs.

Son objectif ? Récolter 1 million de dollars pour l'éducation des enfants à travers l'Afrique. Il affronte Shawn Martinez, champion d'échecs américain, conformément aux directives du Livre Guinness des records stipulant qu'une tentative de battre le record doit être entreprise par deux joueurs qui joueraient de manière continue pendant toute la durée.

À 10 heures GMT ce vendredi, Onakoya avait déjà joué aux échecs pendant 42 heures. Le soutien en ligne et sur place ne cesse de croître, alors qu'une musique africaine entraînante divertit les spectateurs et les supporters, suscitant des applaudissements et des encouragements.

Le record actuel du marathon d'échecs est de 56 heures, 9 minutes et 37 secondes, établi en 2018 par Hallvard Haug Flatebø et Sjur Ferkingstad, tous deux originaires de Norvège.

Pour Onakoya, cette tentative de record vise à réaliser les rêves de millions d'enfants à travers l'Afrique qui n'ont pas accès à l'éducation. En 2018, il a fondé Chess in Slums Africa, une organisation qui vise à soutenir l'éducation d'au moins 1 million d'enfants vivant dans les bidonvilles à travers le continent.

« Mon énergie est à 100% en ce moment car mon peuple est là pour me soutenir avec de la musique », a déclaré Onakoya jeudi soir, après que les joueurs aient franchi la barre des 24 heures.

Au menu d'Onakoya : beaucoup d'eau et du riz jollof, l'un des plats les plus célèbres d'Afrique de l'Ouest.

Pour chaque heure de jeu, Onakoya et son adversaire bénéficient seulement de cinq minutes de pause. Ces pauses sont parfois regroupées, et Onakoya les utilise pour discuter avec les Nigérians et les New-Yorkais qui le soutiennent. Il se joint même à leurs danses parfois.

Un total de 22 000 dollars a été récolté au cours des 20 premières heures de la tentative, a déclaré Taiwo Adeyemi, le manager d'Onakoya.

« Le soutien a été écrasant de la part des Nigérians aux États-Unis, des dirigeants mondiaux, des célébrités et de centaines de passants », a-t-il déclaré.

La tentative d'Onakoya est suivie de près au Nigeria, où il organise régulièrement des compétitions d'échecs pour les jeunes vivant dans les rues pour promouvoir sa cause. Plus de 10 millions d'enfants sont déscolarisés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des taux les plus élevés au monde.

Parmi ceux qui l'ont publiquement soutenu figurent des célébrités et des responsables politiques, notamment l'ancien vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, qui a écrit à Onakoya sur X, anciennement Twitter : « Souvenez-vous de vos propres paroles puissantes : 'Il est possible de réaliser de grandes choses depuis un petit endroit'. »

L'organisation Guinness World Records n'a pas encore commenté publiquement la tentative d'Onakoya, qui pourrait atteindre 58 heures d'ici minuit vendredi. Il arrive parfois que l'organisation mette plusieurs semaines à confirmer un nouveau record.