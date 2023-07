Tunde Onakoya contre l'échec des jeunes avec un échiquier [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa, l'histoire du fourneau de cuisine à énergie solaire mis au point par un jeune étudiant en République démocratique du Congo (RDC).

A Abuja, au Nigeria, l'école secondaire "Pay-As-You Go", qui permet aux enfants issus de ménages à faibles revenus d'accéder à une éducation de qualité.

Plus tard dans l'émission, nous rencontrerons Tunde Onakoya, maître d'échecs primé, entraîneur et fondateur de l'association Chess in Slum Africa (échecs dans les bidonvilles africains).

Un grand merci au Musée des Confluences de Lyon pour le tournage de cet épisode.