ONU : le monde gaspille 19% de sa nourriture, alors que 783M de personnes ont faim

À la décharge de Dandora, au Kenya, des chiffonniers fouillent les ordures à la recherche de tout ce qui peut avoir de la valeur.

Anne Wangui passe ses journées à la décharge, à la recherche de déchets alimentaires qu'elle collecte pour les vendre à des éleveurs de porcs. "Je peux gagner environ 300 shillings soit 3 dollars, par jour. Cela me permet de payer mon loyer, d'éduquer et de nourrir mes enfants. Les déchets alimentaires qui arrivent ici sont essentiels, parce que sans eux, nous n'aurions pas de travail", explique cette jeune mère de famille.

Le monde a gaspillé environ 19 % de la nourriture produite sur la planète en 2022, soit 1,05 milliard de tonnes métriques, selon un nouveau rapport des Nations Unies.

Henry Ng'ethe, président de la Nutrition Society of Kenya, estime que le problème du gaspillage alimentaire doit être d'abord abordé au niveau de l'exploitation agricole :"ce problème concerne les agriculteurs, car les statistiques montrent qu'environ 811 millions de personnes souffrent de la faim en raison d'un manque de nourriture, dit-il.

Les chercheurs ont analysé les données nationales relatives aux ménages, à la restauration et aux détaillants. 79 kg de nourriture par personne et par an sont jetés à l’année dans le monde, soit l’équivalent d’un milliard de repas gaspillés .

"Cela fait neuf ans que les pays disposent d'un véritable objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais peu de progrès ont été réalisés. Il faut donc une sorte d'effort concerté pour faire face au gaspillage alimentaire. Car le gaspillage alimentaire est en quelque sorte le symptôme d'un système alimentaire peu viable.", souligne James Lomax, gestionnaire de projets dans le domaine des systèmes alimentaires et de l'agriculture.

Ce rapport sur le gaspillage est publié à un moment où 783 millions de personnes dans le monde souffrent de faim chronique.

Sur le plan environnemental, le gaspillage alimentaires représente 8 à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement de la planète.