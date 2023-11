Sécheresse et inondations : 27 millions d'enfants dans la faim en 2022

Les événements météorologiques extrêmes ont plongé plus de 27 millions d'enfants dans une insécurité alimentaire aiguë en 2022, dans 12 pays parmi les plus vulnérables au changement climatique, a annoncé mardi l'ONG Save the Children.

Ce chiffre est en augmentation de 135% par rapport à 2021, selon une analyse de données publiée par l'organisation caritative britannique en amont de la Conférence de l'ONU sur le climat (COP 28), qui s'ouvre jeudi à Dubaï.

Les enfants représentent près de la moitié des 57 millions de personnes en situation de crise alimentaire dans ces 12 pays en 2022 à cause des sécheresse, inondations, et autres phénomènes météorologiques extrêmes, selon des données du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC en anglais), une initiative portée notamment par l'ONU et diverses ONG et institutions internationales pour décrire la gravité des situations d'urgence alimentaire.

Sur les 12 pays, l'Éthiopie et la Somalie abritaient près de la moitié des 27 millions d'enfants confrontés à ces niveaux d'insécurité alimentaire, précise Save the Children.

"À mesure que les événements météorologiques liés au climat deviennent de plus en plus fréquents et extrêmes, nous allons assister à leurs conséquences de plus en plus brutales sur la vie des enfants", a mis en garde la directrice générale de Save the Children, Inger Ashing.

L'organisation caritative appelle la COP28 à prendre des mesures contre le changement climatique, en reconnaissant notamment les enfants comme des "acteurs clés du changement", mais aussi à agir contre les autres causes de l'insécurité alimentaire, comme la prévention des conflits ou le renforcement des systèmes de santé.

En Somalie, relève l'ONG, les récentes pluies torrentielles accompagnées d'importantes inondations ont chassé de leur foyer 650 000 personnes, dont environ la moitié d'enfants. Au Pakistan, plus de deux millions d'enfants sont toujours sous-alimentés après les inondations qui ont frappé un tiers du territoire en 2022.

À l'échelle planétaire, Save the Children estime qu'un enfant sur trois dans le monde (774 millions) vit dans la pauvreté tout en étant exposé à des phénomènes climatiques extrêmes.

Dans un rapport publié la semaine passée, Save the Children indiquait qu'en 2023, 17,6 millions d'enfants ont été ou seront confrontés à la faim dès leur naissance.