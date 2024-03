ONU : le Soudan encore plus au bord de la pire crise de la faim

Le Soudan risque la pire crise de la faim au monde, ponctuée par une malnutrition galopante. L’alarme a été tiré par l’Organisation des Nations Unies mercredi. Alors que les forces militaires et paramilitaires s’opposent depuis près d’un an.

Edem Wosornu, directeur des opérations humanitaires, a déclaré au Conseil de sécurité des Nations unies qu'un tiers de la population soudanaise, soit 18 millions de personnes, est déjà confronté à une insécurité alimentaire aiguë et que des niveaux de famine catastrophiques pourraient être atteints dans certaines zones de la région occidentale du Darfour d'ici l'arrivée de la "période de soudure" en mai.

"Une évaluation récente a révélé qu'un enfant meurt toutes les deux heures dans le camp de Zamzam à El Fasher, au Darfour Nord", a-t-elle déclaré. "Nos partenaires humanitaires estiment que dans les semaines et les mois à venir, quelque 222 000 enfants pourraient mourir de malnutrition.

Conflit oublié

Alors que les projecteurs du monde entier sont braqués sur la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et, dans une moindre mesure, sur la guerre en Ukraine, elle déplore qu'"une parodie humanitaire se déroule au Soudan sous le voile de l'inattention et de l'inaction de la communauté internationale".

Le Soudan a plongé dans le chaos en avril dernier, lorsque les tensions qui couvaient depuis longtemps entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide commandées par Mohammed Hamdan Dagalo ont éclaté en batailles de rue dans la capitale, Khartoum.

Les combats se sont rapidement étendus à d'autres régions du pays, en particulier aux zones urbaines, mais au Darfour, ils ont pris une forme différente, avec des attaques brutales des forces de soutien rapide, dominées par les Arabes, contre des civils d'origine africaine. Des milliers de personnes ont été tuées.

Il y a deux décennies, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, en particulier par les célèbres milices arabes Janjaweed contre les populations qui s'identifient à l'Afrique centrale ou à l'Afrique de l'Est.

Fin janvier, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des raisons de croire que les deux parties au conflit actuel commettaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides au Darfour.

Les combats acharnés n'ont pas cessé à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, où vivent 90 % des personnes confrontées à des situations d'urgence en matière d'insécurité alimentaire, selon l’ONU.

Besoins

Le Soudan a besoin d’aide. Il faut 2, 7 milliards de dollars pour faire face à la situation humanitaire dans le pays. Mais l’ONU dit n’avoir reçu que 131 millions de dollars, soit moins de 5 %, de la somme attendue.

La conférence des donateurs de haut niveau pour le Soudan et ses voisins, qui se tiendra à Paris le 15 avril, incarne désormais l’espoir. Les responsables de onusiens veulent croire qu’elle débouchera sur des "engagements tangibles" pour soutenir les opérations d'aide "face à la famine qui menace".

En raison du conflit, la production céréalière en 2023 a chuté de 46 % par rapport à 2022, et jusqu'à 80 % de moins dans les zones où le conflit a été le plus intense, d’après un rapport de la FAO publié mardi.

Alors que "les perspectives de production alimentaire pour 2024 sont sombres", a déclaré Rein Paulsen, Directeur du Bureau des urgences et de la résilience de l’agence.

Les agriculteurs ont été contraints d'abandonner leurs champs et la production céréalière a chuté depuis que les hostilités se sont étendues au grenier à blé du Soudan, l'État de Jazeera, en décembre.

Extension régionale

Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial des Nations unies, a déclaré au Conseil que l'aggravation rapide de la situation de la sécurité alimentaire au Soudan avait également de "profondes implications régionales".

Outre les 18 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë au Soudan, 7 millions de personnes au Sud-Soudan voisin et près de 3 millions au Tchad, qui borde le Darfour, souffrent également de la faim.

En outre, a ajouté Mme Wosornu, les Nations unies doivent pouvoir atteindre les personnes les plus vulnérables à Khartoum, au Darfour, au Kordofan et dans les États de Jazeera, ce qui "continue d'être gravement entravé" par les combats. Elle a également besoin de plus d'ouvertures et d'approbations transfrontalières pour acheminer l'aide au-delà des lignes de conflit.

Actuellement, selon l'ONU, 90 % des personnes qui sont à deux doigts d'atteindre le niveau catastrophique de sécurité alimentaire et qui ont un besoin urgent de nourriture vitale "sont piégées dans des zones largement inaccessibles aux agences humanitaires", notamment à Khartoum, à Jazeera, au Kordofan et au Darfour.

"Si nous voulons éviter que le Soudan ne devienne la plus grande crise de la faim au monde, il est urgent et essentiel de coordonner les efforts et de mettre en place une diplomatie commune", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin que toutes les parties fournissent un accès illimité : au-delà des frontières et des lignes de conflit.