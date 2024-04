Expulsions au Rwanda : genèse d'un projet de loi controversé

Le Parlement britannique a finalement adopté une loi visant à envoyer certains migrants au Rwanda, ouvrant ainsi la voie à des vols cet été dans le cadre du plan controversé du Premier ministre Rishi Sunak visant à décourager les traversées risquées de la Manche par des personnes cherchant désespérément à atteindre le Royaume-Uni.

Un projet de loi visant à débloquer un plan assailli par des contestations judiciaires et des batailles législatives a été approuvé mardi, apportant ce que Rishi Sunak espère être une victoire politique indispensable et remplir sa promesse de "stopper les bateaux".

Les défenseurs des droits de l'homme et les associations de migrants ont promis de poursuivre la lutte contre cette politique, qu'ils jugent contraire à l'éthique et inhumaine. Voici un aperçu du plan et de ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce stade :

Le plan Rwanda est la réponse du gouvernement britannique au nombre croissant de migrants du monde entier - dont le nombre atteindra 46 000 en 2022 - qui traversent la Manche de la France vers la Grande-Bretagne à bord de petites embarcations.

Réfugiés

La plupart des personnes qui arrivent par cette voie demandent l'asile et, par le passé, nombre d'entre elles l'ont obtenu. Le gouvernement conservateur estime que ces migrants ne devraient pas être traités comme de véritables réfugiés parce qu'ils n'ont pas demandé l'asile dans un autre pays sûr, comme la France, qu'ils ont atteint en premier.

Pour tenter de dissuader les gens de faire ces voyages risqués, le Royaume-Uni a conclu un accord avec le Rwanda en avril 2022 pour envoyer les migrants qui arrivent au Royaume-Uni en tant que passagers clandestins ou dans des bateaux vers le pays d'Afrique de l'Est, où leurs demandes d'asile seraient traitées et, si elles sont acceptées, ils pourraient y rester.

Les groupes de défense des droits de l'homme et d'autres détracteurs de ce plan estiment qu'il est impossible et contraire à l'éthique d'envoyer des migrants dans un pays situé à 6 400 miles et dans lequel ils ne veulent pas vivre. Personne n'a encore été envoyé au Rwanda, mais Rishi Sunak a déclaré que les premiers vols partiraient en juillet.

Recours juridiques

Le plan pour le Rwanda a immédiatement fait l'objet de recours juridiques. Le premier vol de renvoi a été annulé au dernier moment, en juin 2022, à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

L'affaire a finalement été portée devant la Cour suprême de Grande-Bretagne, qui a infligé une défaite au gouvernement en novembre, estimant que cette politique était illégale parce que le Rwanda n'était pas un pays tiers sûr où les migrants pouvaient être envoyés. Cinq juges ont déclaré à l'unanimité que "le renvoi des requérants au Rwanda les exposerait à un risque réel de mauvais traitements", car ils pourraient être renvoyés dans les pays d'origine qu'ils ont fuis.

Les juges ont déclaré qu'il y avait des preuves que le Rwanda avait une culture qui ne comprenait pas ses obligations en vertu de la Convention sur les réfugiés, qu'il était dédaigneux envers les demandeurs d'asile du Moyen-Orient et de l'Afghanistan, et qu'il avait peu d'expérience des procédures d'asile nécessaires pour traiter les cas des migrants du monde entier.

Traité

En décembre, la Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé un traité par lequel ils s'engagent à renforcer la protection des migrants, notamment en interdisant au Rwanda de renvoyer dans leur pays d'origine tout migrant expulsé du Royaume-Uni. Le gouvernement de M. Sunak a fait valoir que ce traité lui permettait d'adopter une loi déclarant que le Rwanda était une destination sûre.

Le projet de loi sur la sécurité du Rwanda, qui a été adopté mardi, déclare que le pays est sûr, ce qui rend plus difficile pour les migrants de contester leur expulsion et permet au gouvernement britannique d'ignorer les injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme qui cherchent à bloquer les renvois.

Si cela ne suffit pas à mettre un terme aux recours juridiques, M. Sunak a déclaré qu'il envisagerait d'ignorer ou de quitter les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris la Convention européenne des droits de l'homme. Cette décision est soutenue par certains membres du Parti conservateur au pouvoir, mais elle susciterait une forte opposition nationale et des critiques internationales. Les seuls pays européens qui ne sont pas parties à la convention sur les droits de l'homme sont le Belarus et la Russie.

Le gouvernement rwandais insiste sur le fait qu'il est "engagé dans ses obligations internationales" et qu'il a été reconnu par l'ONU et d'autres institutions internationales "pour son traitement exemplaire des réfugiés". Le gouvernement rwandais affirme que le pays est prêt à accueillir les migrants britanniques et prévoit de construire plus de 1 000 maisons, y compris des installations de loisirs, pour les personnes expulsées.

Politiques similaires

La Grande-Bretagne n'est pas la seule à tenter de contrôler l'immigration clandestine. Une grande partie de l'Europe et des États-Unis s'efforce de trouver la meilleure façon de faire face aux migrants qui cherchent à fuir la guerre, la violence, l'oppression et le réchauffement de la planète, qui a entraîné des sécheresses et des inondations dévastatrices.

Quelques pays ont essayé le traitement offshore des demandeurs d'asile, notamment l'Australie, qui a envoyé pour la première fois des migrants sur l'île de Nauru, dans le Pacifique, en 2001 et qui y gère un centre de traitement des demandes d'asile depuis 2012.

De 2013 à 2018, Israël a conclu un accord avec le Rwanda pour expulser les migrants africains, jusqu'à ce que la Cour suprême israélienne le déclare illégal. Le Danemark a renoncé à un accord avec le Rwanda et souhaite trouver une solution avec les autres pays de l'Union européenne.

"Une solution britannique ou danoise résoudra un problème pour chaque pays", a déclaré Kaare Dybvad Bek, ministre danois de l'Immigration, à la chaîne de télévision danoise DR mardi. "Mais nous pensons qu'une solution européenne unifiée résoudra davantage de problèmes, car elle mettra également un terme aux activités des passeurs qui gagnent aujourd'hui des milliards en transportant des personnes à travers la Méditerranée."

L'année dernière, l'Italie a conclu un accord avec l'Albanie pour que ce pays des Balkans héberge temporairement et traite certains des milliers de migrants qui atteignent les côtes italiennes. Il existe une différence essentielle par rapport au plan britannique : il ne s'agit pas d'un aller simple. Les demandeurs d'asile dont la demande a été acceptée commenceraient une nouvelle vie en Italie, et non en Albanie.